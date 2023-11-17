من المتورط؟ .. مفاجأة جديدة في فشل انتقال محمد صلاح إلى الاتحاد

سؤال يفجر مفاجأة جديدة عن صفقة الاتحاد ومحمد صلاح

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فجّر الإعلامي الرياضي هتان النجار، مفاجأة من العيار الثقيل، عن "فشل" صفقة انتقال النجم المصري محمد صلاح، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي.

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الاتحاد حاول التعاقد مع صلاح، حتى الساعات الأخيرة من الميركاتو الصيفي الماضي؛ حيث عرض على العملاق الإنجليزي ليفربول، مبلغ يصل إلى 215 مليون يورو.

النجار زعم عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، وجود من عرقل انضمام النجم المصري إلى قلعة العميد، في الميركاتو الصيفي الماضي؛ بعيدًا عن تمسك ليفربول، باللاعب.

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وألمح الإعلامي الرياضي، إلى أن محمد صلاح، كان من الممكن أن ينضم إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، على سبيل الإعارة في الأيام الأخيرة من الميركاتو؛ لكن هناك من منع ذلك.

وكتب هتان النجار: "يقولون إن المسؤول عن ملف الاستقطابات في الميركاتو الصيفي، سيظهر أخيرًا.. لا أريد منه سوى الإجابة على هذا السؤال (من حرم الاتحاد من محمد صلاح في كاس العالم؟! ولماذا وقف حتى ضد فكرة الإعارة كآخر حل ليكون في صفوف الفريق اسم عربي كبير؟!)".

وأوضح النجار، أنه سيظل يطرح هذا السؤال، بحثًا عن الحقيقة، وراء فشل انتقال صلاح إلى نادي الاتحاد، في الميركانو الصيفي الماضي.

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