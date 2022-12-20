أخبار الاتحاد اليوم | رسائل الحائلي وكعكي للجماهير وانقلاب حال حمد الله

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الاتحاد السعودي اليوم الثلاثاء، الموافق 20 من ديسمبر 2022، وما يدور حول الفريق..

رسميًا | الاتحاد يُجدد عقد حجازي

أعلن الاتحاد رسميًا تجديد عقده مدافعه المصري أحمد حجازي والذي كان سينتهي بنهاية الموسم الجاري. (طالع التفاصيل)

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

Shahid

ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الاتحاد والشباب في كأس الملك 2022-23؟

تعرف على طريقة شراء تذاكر مباراة الاتحاد والشباب في منافسات موسم 2022-23 من كأس الملك، وما هي الأسعار؟ (طالع التفاصيل)

كأس العالم .. هل كان الشر الذي ظنه حمدالله خيرًا!

يقول الله تعالى "وعسى أن تُحبوا شيئًا وهو شر لكم"، فهل كان كأس العالم هو الشر الذي ظنه حمدالله خيرًا! هذا ما يبدو فعلًا ويُمكن استنتاجه بالنظر لقيمة اللاعب لدى الجمهور المغربي قبل وبعد مونديال 2022. (طالع التفاصيل)

الحائلي وكعكي يحتفلان بتجديد عقد حجازي

قطع أنمار الحائلي؛ رئيس الاتحاد، وعدًا على نفسه بالحفاظ على نجوم النادي، والبداية كانت بالتجديد للمدافع المصري أحمد حجازي.

واحتفل الحائلي ونائبه أحمد عصام كعكي بتجديد عقد حجازي، معددين المميزات التي دفعتهم لاتخاذ هذه الخطوة.

رسالة حجازي للجماهير

وجه أحمد حجازي؛ مدافع العميد، رسالة للجماهير بعد تجديد عقده، معربًا عن فخرًا بالانتماء للنمور، وشاكرًا للجماهير التي دعمته.