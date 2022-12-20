ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الاتحاد والشباب في كأس الملك 2022-23؟

تعرف على طريقة شراء تذاكر مباراة الاتحاد والشباب في منافسات موسم 2022-23 من كأس الملك، وما هي الأسعار؟

يستضيف ملعب الجوهرة المشعة، مباراة هامة وقوية تجمع بين الاتحاد والشباب، والتي تقام ضمن منافسات كأس الملك 2022-23.

الشباب صاحب المركز الثاني في ترتيب الدوري السعودي برصيد 22 نقطة وبفارق الأهداف فقط عن النصر الذي خاض مباراة أكثر، يطمح للفوز على الاتحاد صاحب المركز الخامس في دوري روشن برصيد 18 نقطة والذي يسعى للتتويج ببطولة كبرى.

جدول مباريات الاتحاد في دوري روشن السعودي 2023 والقنوات الناقلة

بالتأكيد يرغب العديد من محبي الفريقين العريقين في حضور مباراتهما المثيرة، وهنا نتعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الاتحاد والشباب في كأس الملك 2023.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الاتحاد والشباب؟

طرحت تذاكر مباراة الاتحاد والشباب عبر الموقع الرسمي لنادي الاتحاد.

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بعد الدخول إلى الموقع يتعين عليك تسجيل الدخول، ومن ثم شراء تذاكر المباراة.

إذا كان لديك حساب في منصة مكاني، تستطيع الدخول بنفس الحساب دون الحاجة لتسجيل حساب جديد

ما هي أسعار تذاكر مباراة الاتحاد والشباب؟

يتراوح متوسط أسعار التذاكر بين 20 و40 ريالًا سعوديًا وتختلف حسب فئات الحجز.

ما هو موعد مباراة الاتحاد والشباب؟

موعد مباراة الاتحاد والشباب في كأس الملك 2022-23 هو يوم الخميس 22 ديسمبر 2022 في ملعب الجوهرة المشعة.

وتنطلق صافرة البداية في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت مصر.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الاتحاد - الشباب الخميس 22 ديسمبر 2022

21:00 السعودية، 20:00 مصر SSC

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ما هي الشروط الواجب توافرها للحصول على تذاكر مباراة الاتحاد والشباب؟

عدم اشتراط التحصين والتحقق من الحالة الصحية في "توكلنا"

لا يلزم لبس الكمامة في الأماكن المفتوحة والمغلقة، ويوصى بالاستمرار بلبسها في الأماكن المغلقة.

بعد الشراء ، لا يمكن ان تسُترد قيمة التذكرة كما لا يمكن استبدالها ولا يجوز لغير الجهة المنظمة إعادة بيع التذكرة أو تحويلها لطرف ثالث بهدف تحقيق الربح ، وتصبح التذكرة باطلة عند إعادة بيعها أو تحويلها بشكل غير مسموح ، ولن يجوز لحاملها الدخول إلى المكان كما يمكن أن يتم إخراجه منه ، وتحتفظ الجهة المنظمة بحق إلغاء أي تذكرة معلن عنها بهدف إعادة بيعها من أجل تحقيق ربح أو كسب تجاري.

وقد اتخذت الوزارة مع الاتحادات والأندية الرياضية كافة الإجراءات اللازمة لتطبيق البروتوكول، بما يحقق الحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

وعلى من يخالف التعليمات الاحترازية سيكون عرضة للمخالفة حسب ما نصت عليه القوانين المحلية.

Shahid