كأس العالم .. هل كان الشر الذي ظنه حمدالله خيرًا!

حمدالله تواجد مع منتخب المغرب في كأس العالم 2022

Shahid

سعى عبد الرزاق حمدالله مهاجم الاتحاد بكل قوة للعودة إلى صفوف المنتخب المغربي والمشاركة في كأس العالم قطر 2022، حتى أنه اعتذر عما حدث في معسكر أسود الأطلس قبل كأس أمم إفريقيا 2019 وأكد ندمه على انسحابه من المعسكر وأنه دفع ثمن ذلك الخطأ غاليًا.

التغيير الذي حدث في سلوك وشخصية حمدالله أتى بثماره وانضم حمدالله إلى قائمة المغرب في العرس القطري، وقد أبدى اللاعب سعادته البالغة بذلك، وكذلك جميع محبيه من السعوديين والمغاربة، لكن إلى هنا وانقلبت الأمور رأسًا على عقب.

يقول الله تعالى "وعسى أن تُحبوا شيئًا وهو شر لكم"، فهل كان كأس العالم هو الشر الذي ظنه حمدالله خيرًا! هذا ما يبدو فعلًا ويُمكن استنتاجه بالنظر لقيمة اللاعب لدى الجمهور المغربي قبل وبعد مونديال 2022.

حمدالله كان يُصنف من المهاجمين المميزين في المغرب، حتى أن البعض طالب بالاعتماد عليه أساسيًا في كأس العالم لتراجع مستوى يوسف النصيري مهاجم إشبيلية، لكن المدرب وليد الركراكي أصر على ثقته بالأخير وجعل مهاجم الاتحاد خياره الأول في دكة البدلاء خلال مباريات دور المجموعات ضد كرواتيا وبلجيكا وكندا.

صاحب الـ32 عامًا ظهر بأداء ضعيف خلال المباريات الثلاثة، أهدر عدة فرص وفشل في استغلال الوقت القليل الذي منح له لإظهار قيمته على أرض الملعب، ليتحول كل الإعجاب به إلى انتقادات حادة، وكل المطالبات بإشراكه أساسيًا إلى رفض لوجوده في الملعب، حتى أن المدرب الشاب جعله بالفعل فيما بعد الخيار الثاني بعد وليد شديرة.

حمدالله لم يلعب أمام إسبانيا والبرتغال في ثمن وربع النهائي، وشارك مهاجم باري بدلًا من النصيري في الدقائق الأخيرة، وقد عاد هداف الدوري السعودي مرتين للعب أمام فرنسا وهنا أهدر فرصة أخرى ثمينة جدًا كانت ستفرض التعادل على ملعب اللقاء الذي انتهى بفوز الديوك 2-0 بعد أداء مشرف لأسود الأطلس.

حمدالله فقد الكثير من أسهمه بعد المونديال، وتعرض لحملة انتقادات واسعة وهجوم عنيف أجبره، كما أشارت عديد المصادر، إلى غلق التعليقات على حسابه عبر إنستجرام.

المهاجم الفذ كتب رسالة لجماهير المغرب أبدى خلالها سعادته وفخره بالتواجد مع أسود الأطلس وتحقيق إنجاز الوصول لنصف نهائي المونديال، لكنه كتب كلمات أخيرة أشبه بالاعتذار عن مستواه المتواضع وتبريره، حيث كتب "أعدكم مستقبلًا بأن أكون في أفضل حالاتي حال حصلت على الفرصة الكاملة".

حمدالله ظن أن تواجده مع المنتخب في كأس العالم سيُضيف إليه ولمسيرته ولقيمته الفنية وسيمنحه أخيرًا فرصة التأهل مع منتخب بلاده، لكن ما حدث أن اللاعب سيُوصف دائمًا بصاحب الأداء المخيب في مونديال 2022 والحقيقة أن تلك الدقائق القليلة قد تكون الأخيرة له بالقميص الوطني وأن العديد من مؤيديه انتقلوا للجانب الآخر .. وهكذا كان كأس العالم هو الشر الذي ظنه المهاجم الغربي خيرًا.

Shahid