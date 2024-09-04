أخبار الاتحاد اليوم | توريط العميد في "قضية دولية" .. والتعاون يخطف هدف النمور!

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الأربعاء 4 سبتمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم الأربعاء 4 سبتمبر 2024.

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"نهاية مسيرة اللاعب الدولية" .. منع صفقة الاتحاد الجديدة من ارتداء قميص منتخب بلاده مجددًا

وجّه رونالد كومان، المدير الفني لمنتخب هولندا الأول لكرة القدم، صدمة مدوية إلى نجم الطواحين ستيفن بيرجوين، المنتقل حديثًا إلى نادي الاتحاد السعودي. "اقرأ التفاصيل"

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"الكثير من الضجيج" .. كيفين دي بروينه يكشف حقيقة مفاوضاته مع المسؤولين السعوديين

كشف النجم البلجيكي كيفين دي بروينه، صانع ألعاب العملاق الإنجليزي مانشستر سيتي، عن حقيقة تفاوضه مع المسؤولين السعوديين؛ للانتقال إلى دوري روشن للمحترفين. "اقرأ التفاصيل"

الأجانب مواليد 2003 فما فوق .. فشل ذريع لأندية دوري روشن والعين أحرجهم بخطوته الذكية

أغلق سوق الانتقالات في دوري روشن السعودي منتصف ليل أمس الإثنين دون أن تنجح كل الأندية في التعاقد مع اللاعبين الأجنبيين مواليد 2003 فما فوق، وقد برز سؤال الآن .. لماذا سمح الاتحاد السعودي لكرة القدم للأندية بتلك الخطوة؟ "اقرأ التفاصيل"

بسبب حبه القديم .. اتهام دومينجوس سواريز بتوريط السعودية والاتحاد في "قضية دولية وغرامات ضخمة"!

رغم الاتفاق على الصفقة.. تفاجأ العالم أجمع بـ"انسحاب" نادي الاتحاد السعودي، من التعاقد مع النجم البرازيلي جالينو، جناح أيسر فريق بورتو البرتغالي، والتعاقد مع الهولندي ستيفن بيرجوين، بدلًا منه. "اقرأ التفاصيل"

بعد ارتباطه بالأهلي والاتحاد .. التعاون يُعلن رسميًا ضم نجم الهلال السابق

رغم إغلاق سوق الانتقالات في دوري روشن السعودي رسميًا مساء يوم الإثنين الماضي، إلا أن الأندية مازالت تُعلن عن قدوم لاعبين جدد لدعم صفوفها، وآخرهم كان التعاون. "اقرأ التفاصيل"