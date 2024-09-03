بسبب حبه القديم .. اتهام دومينجوس سواريز بتوريط السعودية والاتحاد في "قضية دولية وغرامات ضخمة"!

كواليس صادمة تهز الشارع الرياضي السعودي..

رغم الاتفاق على الصفقة.. تفاجأ العالم أجمع بـ"انسحاب" نادي الاتحاد السعودي، من التعاقد مع النجم البرازيلي جالينو، جناح أيسر فريق بورتو البرتغالي، والتعاقد مع الهولندي ستيفن بيرجوين، بدلًا منه.

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الاتحاد اتفق مع بورتو على التعاقد مع جالينو، البالغ من العمر 26 سنة، مقابل 50 مليون يورو "207 ملايين ريال سعودي"؛ قبل أن ينسحب من الصفقة، في الساعات الأخيرة من الميركاتو الصيفي في السعودية، والذي أغلق أبوابه رسميًا مساء يوم الإثنين.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعن ذلك يقول الإعلامي الرياضي البرتغالي برونو سانتوس: "الاتحاد فاوض بورتو، للتعاقد مع الجناح البرازيلي، منذ 3 أسابيع تقريبًا؛ حيث توصلا إلى اتفاق نهائي لإتمام الصفقة مقابل 50 مليون يورو، مؤخرًا".

وأشار سانتوس إلى أن العميد الاتحادي أرسال العقود المبدئية إلى العملاق البرتغالي، كما جهز جالينو نفسه للسفر إلى المملكة العربية السعودية؛ بعد أن خضع للفحوصات الطبية.

وأوضح الإعلامي الرياضي البرتغالي، أن مسؤولي بورتو تفاجأوا بنادي الاتحاد، يتراجع عن إتمام الصفقة؛ ما تسبب في خسائر مالية كبيرة للعملاق البرتغالي، لأنه تعاقد مع بديل جالينو، باعتبار أنه سيرحل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

وأعلن برونو استعداد نادي بورتو لتقديم شكوى ضد الاتحاد، أمام المحكمة الرياضية الدولية "كاس"؛ من أجل الحصول على تعويض مالي ضخم.

وأضاف سانتوس: "هناك مفاوضات جارية حاليًا بين مسؤولي بورتو ولجنة الاستقطابات السعودية، قبل تقديم الشكوى بشكل رسمي؛ حيث من الممكن التوصل إلى اتفاق، من أجل الحصول على تعويض بنصف قيمة الصفقة (25 مليون يورو) - أي 103 ملايين ريال تقريبًا -".

واتهم برونو سانتوس، البرتغالي دومينجوس سواريز، الرئيس التنفيذي للاتحاد، بالتسبب في هذه الأزمة، مشيرًا إلى أن مسؤول العميد عمل لسنواتٍ طويلة في النادي المحلي بنفيكا، وهو الغريم الأزلي والتقليدي لبورتو.

وكشف برونو عن أن دومينجوس، هو من منع الاتحاد من التعاقد مع أنجيلو - في اللحظات الأخيرة -، وذلك حبًا في بنفيكا؛ حيث لم يرغب في أن يستفيد الغريم بورتو، بمبلغ مالي ضخم من هذه الصفقة، كما أراد أن يصبح بطلًا قوميًا بين جماهير ناديه السابق.

وفي نهاية حديثه.. صرح سانتوس قائلًا: "هناك غضب كبير في نادي بورتو.. وإذا تم التعمق أكثر في هذا الموضوع، سيتم الكشف عن أمور خطيرة يقف خلفها دومينجوس سواريز".