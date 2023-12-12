أخبار الاتحاد اليوم | تضحية حجازي التاريخية، وأسرار صفقة انتقال حمدالله

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 12 ديسمبر 2023

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الحائلي يكشف تضحية أحمد حجازي التاريخية وسبب سخرية جماهير الاتحاد منه أنمار الحائلي يكشف أسرار مثيرة بعد عودته إلى الاتحاد في 2019.

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كواليس جديدة في صفقة تعاقد الاتحاد مع عبد الرزاق حمد الله.

النجم البرازيلي حضر لمؤازرة الاتحاد في المونديال، فماذا قال عن الجماهير؟

أنمار الحائلي يكشف كواليس تتويج الاتحاد بلقب الدوري.

رومارينيو يتحدث قبل ظهور الاتحاد المونديالي.

المهاجم المغربي يغيب عن مباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي.