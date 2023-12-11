خسارة كبرى .. نجم الاتحاد "العائد للتألق" يغيب رسميًا عن افتتاح المونديال أمام أوكلاند

الظروف تعاكس الاتحاد قبل مشاركته الثانية في تاريخ المونديال..

صدمة كبرى تعرض لها الجهاز الفني للاتحاد السعودي بقيادة الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، بعدما تأكد غياب نجم جديد من الفريق عن مواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

العميد يفتتح كأس العالم للأندية السعودية 2023 غدًا الثلاثاء، بمواجهة أوكلاند في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت جدة.

ووفقًا لناصر القحطاني؛ مراسل قناة "SSC" فإن غياب المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله عن المباراة قد تأكد بشكل رسمي، إثر معاناته من إصابة في العضلة الأمامية، تعرض لها خلال مواجهة الفريق الأخيرة أمام ضمك ضمن الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي.

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وأشار القحطاني إلى أن اللاعب يغيب عن تدريبات العميد خلال اليومين الأخيرين إلا أن محاولات الجهاز الطبي جارية على قدمٍ وساق لتجهيزه لمواجهة الأهلي حال تأهله للدور الثاني، والمحدد لها يوم 15 من الشهر الجاري.

غياب الساطي يشكل أزمة كبرى للاتحاد، خاصةً خلال الفترة الحالية، إذ يعيش استفاقة كبرى واستعادة لتألقه المعهود منذ التعاقد مع جاياردو في 18 من نوفمبر الماضي، أسفرت عن تسجيله خمسة أهداف وصناعة هدف آخر خلال خمس مباريات خاضها، فيما كان حصيلته قبل قدوم الأرجنتيني ثمانية أهداف خلال 13 مباراة، وصنع هدفًا واحدًا.

يذكر أن الاتحاد يدخل المونديال في غياب عدد من نجومه على رأسهم الإيطالي فيليبي لويز وأحمد شراحيلي وغيرهما.