أخبار الاتحاد اليوم | تحويل مسؤول كبير لـ"المحاكمة الجنائية" .. والاعتذار عن المشاركة في بطولة خارجية

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي الاتحاد اليوم الأربعاء الموافق 12 من يونيو 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي، اليوم الأربعاء الموافق الثاني عشر من يونيو 2024م، وما يدور حول الفريق.

صدمة تهز الاتحاد .. تحويل دومينجوس سواريز إلى المحاكمة الجنائية

"الحقيبة الزرقاء".. قضية خطيرة تفجرت في البرتغال؛ ولكنها أصبحت تمس صورة وسمعة نادي الاتحاد السعودي، على مستوى العالم (طالع التفاصيل).

قرار مفاجئ .. الاتحاد يعتذر عن المشاركة في هذه البطولة!

في مفاجأة كبرى.. قرر نادي الاتحاد السعودي، "الاعتذار" عن المشاركة في إحدى البطولات، التي كان من المقرر أن يتواجد فيها، خلال الموسم الرياضي القادم 2024-2025 (طالع التفاصيل).

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بعد الرحيل عن الاتحاد .. وكيل رومارينيو يكشف "سرًا جديدًا" في عقد اللاعب مع نيوم

"عقد تاريخي".. بهاتين الكلمتين، علق ليوناردو أوليفيرا، وكيل النجم البرازيلي رومارينيو، على انتقال اللاعب، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوم السعودي (طالع التفاصيل).

لمنع كارثة "2023-24" .. الاتحاد يكشف عن خطته للموسم الجديد رسميًا

أعلن نادي الاتحاد السعودي، مساء اليوم الثلاثاء، عن "خطة" الفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2024-2025 (طالع التفاصيل).

"رفع الحصانة عن مانشيني وفشل استنساخ ميسي السعودي" .. الأردن يهدد حلم الأخضر المونديالي

في ليلة حزينة للسعوديين.. سقط المنتخب الأول لكرة القدم، مساء يوم الثلاثاء، في فخ الخسارة أمام نظيره الأردني، بهدف مقابل اثنين (طالع التفاصيل).