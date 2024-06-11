"رفع الحصانة عن مانشيني وفشل استنساخ ميسي السعودي" .. الأردن تهدد حلم الأخضر المونديالي

خسائر سعودية بالجملة..

في ليلة حزينة للسعوديين.. سقط المنتخب الأول لكرة القدم، مساء يوم الثلاثاء، في فخ الخسارة أمام نظيره الأردني، بهدف مقابل اثنين.

السعودية استضافت الأردن، على أرضية ملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المرحلة الثانية، بالتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ودخل المنتخبان المباراة، وهما ضامنان التأهل إلى المرحلة الأخيرة من التصفيات؛ ما جعلهما يقدّمان مستوى أكثر من رائع، في أغلب الدقائق.

ونجح المنتخب السعودي في تسجيل هدف التقدم، بطريقة أكثر من رائعة، بواسطة المدافع النصراوي علي لاجامي، قبل أن يرد الأردنيون، بثنائية منحتهم الثلاث نقاط.

هدفا الأردن في الشباك السعودية؛ جاءا بواسطة علي علوان في الدقيقة 27، وزميله نور الروابدة في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، من عمر الشوط الأول.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد السقوط السعودي الصادم، أمام المنتخب الأردني، مساء يوم الثلاثاء..