قرار مفاجئ .. الاتحاد يعتذر عن المشاركة في هذه البطولة!

مسؤولو الاتحاد قالوا كلمتهم..

في مفاجأة كبرى.. قرر نادي الاتحاد السعودي، "الاعتذار" عن المشاركة في إحدى البطولات، التي كان من المقرر أن يتواجد فيها، خلال الموسم الرياضي القادم 2024-2025.

الاتحاد فشل في التأهل إلى مسابقتي "النخبة الآسيوية" وكأس السوبر السعودي، في 2024-2025؛ بعد احتلال المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن للمحترفين، الموسم الرياضي الماضي.

وعلى الرغم من ذلك.. أعلن الإعلامي الرياضي ماجد هود، "اعتذار" الإدارة الاتحادية، عن مشاركة الفريق الأول لكرة القدم، في البطولة الخليجية للأندية، الموسم الرياضي القادم.

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هود كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن أن الاعتذار عن المشاركة في البطولة الخليجية؛ يأتي لرغبة مسؤولي العميد، في تركيز الفريق الأول بقوة؛ على دوري روشن السعودي للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين.

ومن ناحيتها.. أشارت صحيفة "الشرق الأوسط"، إلى توجيه اتحاد الكرة السعودي، "الدعوة" إلى فريقٍ آخر؛ للمشاركة في البطولة الخليجية للأندية، خلال الموسم الرياضي القادم، بدلًا من الاتحاد.

الصحيفة أكدت على أن هذا النادي؛ هو الاتفاق بقيادة مدربه الإنجليزي ستيفن جيرارد، الذي أنهى الموسم الرياضي الماضي 2023-2024، في المركز السادس بجدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين.