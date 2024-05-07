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تامر أبو سيدو

أخبار الاتحاد اليوم | إيقاف حمدلله وكانتي آسيويًا، وتهديد الفراج بانهيار المشروع السعودي

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نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 7 مايو 2024

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 7 مايو 2024

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إيقاف كانتي وحمدالله في آسيا

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إيقاف عبد الرزاق حمدالله مهاجم الاتحاد 3 مباريات ونجولو كانتي نجم وسط الفريق مباراتين على خلفية أحداث مواجهة الهلال في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وأوضح الاتحاد أن العقاب يسري على جميع البطولات القارية وسيُطبق مع أول مباراة للاعبين في آسيا.

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