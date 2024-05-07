أخبار الاتحاد اليوم | إيقاف حمدلله وكانتي آسيويًا، وتهديد الفراج بانهيار المشروع السعودي

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 7 مايو 2024

SHAHID

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 7 مايو 2024

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

إيقاف كانتي وحمدالله في آسيا

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إيقاف عبد الرزاق حمدالله مهاجم الاتحاد 3 مباريات ونجولو كانتي نجم وسط الفريق مباراتين على خلفية أحداث مواجهة الهلال في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وأوضح الاتحاد أن العقاب يسري على جميع البطولات القارية وسيُطبق مع أول مباراة للاعبين في آسيا.

SHAHID