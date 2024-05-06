مشاركة ميتروفيتش مع الهلال "غير قانونية"؟ .. حقيقة منح نقاط الكلاسيكو للأهلي

جدل كبير في كلاسيكو المملكة..

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"مشاركة المهاجم الصربي أليكساندر ميتروفيتش (غير نظامية)".. مقولة ترددت بقوة، قبل انطلاق كلاسيكو المملكة الكبير بين ناديي الأهلي والهلال، مساء اليوم الإثنين.

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الأهلي يستضيف الهلال، على ملعب "الجوهرة المشعة" بمدينة جدة، في الكلاسيكو المؤجل من الجولة 28 بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي 2023-2024.

وفي هذا السياق.. أكد عبدالعزيز الجميعة، مراسل شبكة قنوات "SSC الرياضية"، على أن مشاركة ميتروفيتش "نظامية وقانونية 100%"؛ وبالتالي.. الهلال لن يكون معرضًا لأي عقوبات انضباطية أو منح نقاط الكلاسيكو للأهلي.

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الجميعة كشف عن أن المهاجم الصربي، غاب عن كلاسيكو الهلال والاتحاد، في الجولة 22 من مسابقة الدوري، بسبب تراكم البطاقات؛ بعد حصوله على 4 كروت صفراء.

وشدد على أن أليكساندر ميتروفيتش، لديه الآن "5 إنذارات" وليست أربعة، أي أنه لن يتعرض لأي إيقاف آخر بسبب تراكم البطاقات، إلا بعد حصوله على 3 كروات صفراء أخرى.

جدير بالذكر أنه وفقًا للوائح والقوانين؛ يتم إيقاف اللاعب عن مباراة واحدة فقط في مسابقة دوري رشن السعودي للمحترفين؛ بعد كل 4 بطاقات صفراء يتحصل عليها.

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