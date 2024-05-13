أخبار الاتحاد اليوم | أزمة في المران تنتهي بطرد نجم العميد وضربة قوية خلال الميركاتو

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي الاتحاد اليوم الإثنين الموافق الـ13 من مايو 2024م

SHAHID

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي، اليوم الإثنين الموافق الـ13 من مايو 2024م، وما يدور حول الفريق.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

رد ثنائي توتنهام ويوفنتوس على عرض الهلال .. ورسالة كيفين دي بروينه إلى النصر والاتحاد

لا تزال الأندية السعودية الكبرى، تعمل من أجل تدعيم صفوفها بأبرز نجوم العالم؛ في ظل الدعم الحكومي الكبير، للقطاع الرياضي في البلاد. (طالع التفاصيل)

شتيجن ليس وحيدًا .. الاتحاد يرصد ثنائي عالمي لـ"تعويض" مارسيلو جروهي وبدلًا من عبدالله المعيوف

حدد نادي الاتحاد السعودي، اسمين عالميين؛ لضم أحدهما إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، حال فشل التعاقد مع الألماني مارك أندريه تير شتيجن، حارس مرمى العملاق الإسباني برشلونة. (طالع التفاصيل)

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

"يجازي المعروف بعشرة كفوف" .. إعلامي يهاجم الاتحاد بسبب شكوى مالكوم ويذكره بفضل شرفي الهلال!

استقرت إدارة نادي الاتحاد، على تقديم ملف كامل للشكوى ضد البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا، جناح فريق الكرة بنادي الهلال، على خلفية تصرفات اللاعب وإشارته غير الرياضية للجماهير الاتحادية خلال مباراة الفريقين في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين. (طالع التفاصيل)

"لن أرد عليك يا الزلال" .. فلاته يدخل في نقاش حاد ويكشف خطة الاتحاد في رحيل 4 لاعبين!

دخل الناقدان الرياضيان عبد الله فلاته وعبد العزيز الزلال، في نقاش حاد، بسبب حوار الأخير حول انتقاد إدارة الاتحاد، والحديث حول صفقات الصيف والتحكيم والقيمة السوقية، كما كشف فلاته عن مفاجأة حول نية العميد في الاستغناء عن 4 لاعبين في الميركاتو الصيفي الماضي. (طالع التفاصيل)

"دي بروينه يكرر سيناريو ميسي وموسم كبير للاتحاد" .. كواليس مثيرة في الميركاتو السعودي!

كشف خبير الانتقالات العالمية، فابريتسيو رومانو، عن مفاجآت منتظرة في الميركاتو السعودي، خلال الصيف المقبل، قائلًا إن سيناريو الموسم الماضي سيتكرر مجددًا، وهناك أسماء عالمية قريبة من دوري روشن للمحترفين. (طالع التفاصيل)

"المفاجآت لا تزال مستمرة" .. الاتحاد يؤجل شكوى مالكوم وينتظر نهائي الهلال

لا يزال ملف شكوى نادي الاتحاد ضد البرازيلي مالكوم، لاعب فريق الكرة بنادي الهلال، يشهد الكثير من الكواليس المثيرة، بعد اختلاف الأنباء حول ثبوت تقديم الشكوى أو انتظار تقديمها حتى هذه اللحظة. (طالع التفاصيل)

استسلام، ثقة أم توفير؟ .. قرار مفاجئ من الاتحاد بشأن مبارياته الأخيرة في دوري روشن

رغم أنه مازال في قلب الصراع على المركز الرابع، إلا أن إدارة الاتحاد اتخذت قرارًا مفاجئًا ومثيرًا للجدل بشأن مباريات الفريق الأخيرة في دوري روشن. (طالع التفاصيل)

"ليس مصابًا كما أعلن النادي" .. جاياردو يطرد لاعب الاتحاد ليلة مباراة الاتفاق!

كشف محمد نور، أسطورة نادي الاتحاد، عن مفاجأة حول صفوف الفريق الأول لكرة القدم، في ليلة مباراة الاتفاق، التي شهدت خسارة كارثية للعميد بخماسية. (طالع التفاصيل)

"كان علينا سحبه خارج ملعب التدريب!" .. الاتحاد يجهز لضربة قوية في الميركاتو برجل الـ"3 نهائيات"

استقرت إدارة الاتحاد على إحداث ضجة في سوق الميركاتو الصيفي المقبل، حيث ترغب في التعاقد مع نجم عالمي يُتوقع أن تشهد الفترة المقبلة صراعًا من أجل الحصول على توقيعه. (طالع التفاصيل)

"أعاني من ضغوط كبيرة ولهذا أبكي!" .. نجم مكسيكي يتشبث بطوق النجاة السعودي

كان فريقه مشرفًا على الخسارة، قبل أن يسجل هدفًا في الدقيقة 90+4، ليمنح فريقه أمريكا المكسيكي، بطاقة العبور إلى نصف نهائي بطولة كلاوسورا ضد باتشوكا، ليدخل في نوبة بكاء خلال لقاء تليفزيوني عقب المباراة. (طالع التفاصيل)

SHAHID