شتيجن ليس وحيدًا .. الاتحاد يرصد ثنائي عالمي لـ"تعويض" مارسيلو جروهي وبدلًا من عبدالله المعيوف

الاتحاد يؤمن نفسه قبل فتح باب الانتقالات الصيفية..

SHAHID

حدد نادي الاتحاد السعودي، اسمين عالميين؛ لضم أحدهما إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، حال فشل التعاقد مع الألماني مارك أندريه تير شتيجن، حارس مرمى العملاق الإسباني برشلونة.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

تير شتيجن الذي يرتبط بعقد مع نادي برشلونة، حتى 30 يونيو 2028، ارتبط اسمه بقوة في الأسابيع الماضية، بـ"الانتقال" إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، وتحديدًا إلى العميد الاتحادي، خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وحسب صحيفة "سبورت"، مساء اليوم الإثنين، حضرت الإدارة الاتحادية، عرضًا لتقديمه إلى العملاق الإسباني؛ من أجل حسم صفقة الحارس الألماني البالغ من العمر 32 سنة.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

لكن شتيجن - وفقًا لنفس الصحيفة الإسبانية الشهيرة -؛ ليس لديه أي نية في قبول عرض نادي الاتحاد؛ حيث يرغب في استكمال مشواره مع برشلونة، خاصة أنه أحد قادة الفريق الأول لكرة القدم.

وفجرت الصحيفة، مفاجأة من العيار الثقيل، بتأكيدها على أن الألماني؛ ليس الاسم الوحيد في قائمة نادي الاتحاد، لتدعيم مركز حراسة المرمى؛ حيث يتواجد الثنائي البرازيلي إيدرسون وأليسون بيكر، الناشطين في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمييرليج".

وأشارت إلى أن الاتحاد، يستعد خلال الفترة القادمة؛ للتحرك من أجل التعاقد مع إيدرسون، الذي يرتبط بعقد مع مانشستر سيتي حتى 2026، أو أليسون الذي وقع مع ليفربول حتى 2027.

جدير بالذكر أن الاتحاد، قرر "التخلي" عن الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي، بنهاية الموسم الرياضي الحالي 2023-2024، مع تراجع كبير في مستوى النجم السعودي المخضرم عبدالله المعيوف.

SHAHID