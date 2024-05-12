"كان علينا سحبه خارج ملعب التدريب!" .. الاتحاد يجهز لضربة قوية في الميركاتو برجل الـ"3 نهائيات"

صفقة يرجح ألا تكون سهلة للاتحاد على الإطلاق..

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استقرت إدارة الاتحاد على إحداث ضجة في سوق الميركاتو الصيفي المقبل، حيث ترغب في التعاقد مع نجم عالمي يُتوقع أن تشهد الفترة المقبلة صراعًا من أجل الحصول على توقيعه.

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وأفادت قنوات الكأس القطرية بأن اللجنة الفنية بنادي الاتحاد، تضع الدولي النيجيري أديمولا لوكمان، جناح فريق أتلانتا الإيطالي، ضمن أبرز خياراتها العناصرية لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة التي ستشهد تغييرات كبيرة.

النجم النيجيري صاحب الـ26 عامًا، والذي ولد في مدينة واندزورث، ومثّل منتخب إنجلترا تحت 19 و20 و21 عامًا، قبل أن يقرر تمثيل منتخب نيجيريا الأول، وهو يقدم واحدة من أفضل مواسمه على الإطلاق، حيث قاد النسور الخضراء إلى نهائي كأس أمم إفريقيا 2023، قبل أن يكتفي بالميدالية الفضية، بعد الخسارة أمام كوت ديفوار التي فازت باللقب على أرضها، كما قاد أتلانتا إلى نهائي بطولتي كأس إيطاليا والدوري الأوروبي.

واستهل لوكمان مشواره في تشارلتون أتلتيك في الفترة بين 2015-2017، ثم انتقل إلى إيفرتون، وتمت إعارته إلى لايبزيج الألماني في 2018، حتى تحول إلى بيع نهائي في 2019، كما تمت إعارته أيضًا إلى فولهام وليستر سيتي خلال موسمي 2020-21 و2021-22، قبل أن ينتقل إلى صفوف أتلانتا الإيطالي.

الجناح النيجيري الذي قال عنه ستيوارت جراي، الرجل الثاني لسكوت باركر، إبان فترة لعبه في صفوف فولهام، إنه أحد أكبر المحترفين المتفانين الذين رآهم، والذي كان يتدرب لساعات وساعات، وكان أول من يصل إلى النادي، ويغادره عندما يغادر الموظفون، مضيفًا "كان علينا سحبه من ساحة التدريب".

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ويطمح الاتحاد نحو إعادة هيكلة فريق الكرة، بعد موسم صفري شهد خروج العميد خالي الوفاض من كافة البطولات، بعد خسارة نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي، ونصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وربع نهائي دوري أبطال آسيا وكأس الملك سلمان للأندية العربية، فضلًا عن الدور الثاني في كأس العالم للأندية، فيما يحتل المركز الخامس في ترتيب دوري روشن السعودي، مع مرور 31 جولة، برصيد 50 نقطة، محققًا الخسارة في آخر 3 جولات، ليصبح مهددًا بفقدان فرصة المنافسة على مقعد آسيوي.

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