أخبار الاتحاد اليوم | أحمد شراحيلي يقترب من العودة .. ورسالة قوية من قائد القوة الزرقاء السابق

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024.

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الاتحاد يقترب من استعادة خدمات شراحيلي

اقترب أحمد شراحيلي من الانتهاء من البرنامج التأهيلي الذي يقوم به حاليًا، والمشاركة في التدريبات الجماعية.

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وكشفت صحيفة الرياضية عن أن شراحيلي سيعمل على الجوانب اللياقية خلال الفترة القادمة، بعد فترة غياب كبيرة اقتربت من العام، وذلك بعدما تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي بالركبة.

ومن المتوقع أن شراحيلي سيركز على الجوانب البدنية، قبل الانضمام للتدريبات الجماعية لفريق الاتحاد.

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