"احمدوا ربكم أنني غائب".. رئيس القوة الزرقاء السابق يوجه رسالة قوية لجمهور الاتحاد قبل كلاسيكو الهلال!

شاهد رسالة محمد العفيفي لجمهور الاتحا

وجه محمد العفيفي، رئيس القوة الزرقاء السابق، رسالة قوية إلى جماهير الاتحاد قبل مباراة الكلاسيكو التي ستجمع بين الفريقين مساء يوم السبت المقبل.

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ويستضيف الهلال نظيره الاتحاد مساء السبت، في الجولة الرابعة ضمن منافسات دوري روشن السعودي، وذلك في مواجهة منتظرة بين الفريقين.

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وتداولت الجماهير فيديو للعفيفي عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، قائلًا: "لماذا جماهير الاتحاد تُهاجمني؟ يوجد محبة بيننا".

وأضاف: "نتفق على أن أعظم كلاسيكو في السعودية يكون بين الهلال والاتحاد، ولكن الاتحاديين أصبحوا حساسين جدًا. احمدوا ربكم أنني لست في مدرجات الهلال حاليًا".

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وتابع: "لكن لا تنسوا يا اتحاديين أن هناك توأمة بيننا وبينكم. في عام 2015، ذهبت إلى صالح القرني، رئيس رابطة مشجعي الاتحاد، في مكتبه، وقلت له إنه يُشرفني أن نقوم بتوأمة بيننا".

واختتم العفيفي حديثه قائلًا: "أتمنى أن تخرج مباراة الكلاسيكو بشكل يعكس تطور الكرة السعودية حاليًا".