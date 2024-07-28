أخبار الاتحاد اليوم | انقلاب في وضع كريم بنزيما ورسالة مسؤول اتحادي لنجم برشلونة

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي الاتحاد اليوم الأحد الموافق 28 من يوليو 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي، اليوم الأحد الموافق 28 من يوليو 2024م، وما يدور حول الفريق.

إلزام خاص للمستبعدين

أوضحت صحيفة "الرياضية" أن الجهاز الفني للاتحاد يلزم الرباعي عبدالعزيز البيشي، عبدالله الجدعاني، براء صفطة وعبدالله المعيوف؛ المستبعد من معسكر الإعداد الخارجي الحالي، بالحضور إلى النادي يوميًا، لأداء برنامج تدريبي خاص.

ولا يزال الرباعي ينتظر مصيره مع النمور، إذ أن الجهاز الفني يراقب برنامجه، لحسم مستقبله.

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المعيوف يغيب ليومين

حصل حارس المرمى عبدالله المعيوف على إذن بالإعفاء من المران لمدة يومين، لظرف خاص به.

وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أنه من المقرر أن يعود الحارس بعد يومين لمواصلة أداء تدريباته الخاصة في مقر النادي بجدة.

ويرغب المعيوف في الرحيل عن العميد خلال الصيف الجاري، لكن ينتظر أن يدرس النادي العروض المقدمة له.

شراحيلي يكمل برنامجه في الرياض

استقر الجهاز الطبي للاتحاد على استكمال مدافع الفريق أحمد شراحيلي برنامجه التأهيلي في مركز "موف" للطب الرياضي في العاصمة السعودية "الرياض".

ووصل شراحيلي للبلاد مؤخرًا قادمًا من بلجيكا التي خاض بها برنامجًا تأهيليًا على خلفية عملية الرباط الصليبي التي أجراها في سبتمبر 2023.

وكان مدافع النمور قد أصيب بقطع في الرباط الصليبي العام الماضي، وانتكس بعدها إذ تبين إصابته في غضروف الركبة كذلك، وهو ما أخر عودته للملاعب حتى الآن.

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