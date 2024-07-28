فيديو | لتسريع رحيله؟ .. تصرف استفزازي من جوتا في مران الاتحاد

الجمهور طالب بتسريع رحيله بالفعل..

لا يختلف اثنان على كون البرتغالي جوتا على رأس قائمة المرشحين للرحيل عن نادي الاتحاد السعودي خلال الميركاتو الصيفي الجاري، لكن تصرفات اللاعب تزيد من احتقان الجماهير ضده.

البرتغالي كان قد تعاقد معه العميد في صيف 2023 بطلب من مواطنه المقال نونو سانتو؛ المدير الفني السابق للفريق، لكن الغريب في الأمر كان عدم قيده في القائمة المحلية وقتها، قبل أن يقرر المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو قيده في شتاء 2024 إلا أنه لم يقدم المنتظر منه.

وتتحدث التقارير حاليًا عن رغبة صاحب الـ25 عامًا في الرحيل عن دوري روشن السعودي والعودة لأوروبا من جديد، إذ يمتلك عرضًا من بشكتاش التركي وعدة أندية أخرى.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لكن الجمهور طالب بضرورة الإسراع من رحيله، بعدما انتشر له فيديو أثناء تدريبات الفريق في صالة الألعاب الرياضية خلال معسكر إسبانيا الحالي، يظهر به في صورة "المستهتر"..

جوتا ظهر وهو على العجلة الرياضية محركًا قدمهه ببطء كبير مع حالة عدم تركيز، على عكس المدافع لويز فيليبي، الذي أظهر حماسًا كبيرًا بجانبه.

هذا المقطع خروجه في هذا التوقيت استفزازيًا، وفسره الكثيرون بأنه محاولة من جوتا لإجبار المسؤولين على الموافقة على رحيله والتخلي عن المطالب المالية الكبرى لهم.

لكن في الوقت نفسه، لا بد من عدم إغفال احتمالية أن يكون المقطع الذي لم يتخط الخمس ثوانٍ ما هو إلا لفترة راحة لجوتا بعد التدريب بقوة قبله على عكس فيليبي أو ما شابه من احتمالات.

يذكر أن جوتا شارك في 25 مباراة مع النمور بمختلف البطولات، سجل خلالها خمسة أهداف وصنع هدفًا واحدًا.