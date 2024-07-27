كلوب بروج يسوّق لاعبه .. وعرض سعودي يلبي النداء بـ"ضعف قيمته السوقية"!

صفقة جديدة من الدوري البلجيكي

لعب أولى 45 دقيقة في موسم 2024-2025 من الدوري البلجيكي، وخسر بطولة مع فريقه كلوب بروج، والذي بدأ في الترويج لعدد من لاعبيه الذين لا يزال بإمكانهم مغادرة النادي بعرض جيد في موسم الميركاتو الصيفي.

هو اللاعب النيجيري رافائيل أونيديكا، صاحب الـ23 عامًا، الذي شارك في مباراة كلوب بروج في الجولة الأولى من الدوري البلجيكي، والتي انتهت بالتعادل (1-1) أمام ميشيلين، فيما خسر لقب كأس السوبر أمام يونيون سانت جيلواز بنتيجة (1-2).

وذكر موقع SportsBoom، أن أونيديكا يعد محل اهتمام الكثير من الأندية في سوق الانتقالات، كما يلقى اهتمامًا أيضًا من أحد أندية دوري روشن السعودي، الذي قدم عرضًا جديًا للاستفادة من خدمات اللاعب.

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ورغم عدم ذكر هوية النادي السعودي، إلا أن النادي بدا مستعدًا لدفع السعر المطلوب من قِبل إدارة النادي البلجيكي، بقيمة 20 مليون يورو، وهو ضعف قيمته السوقية، التي تبلغ 10 ملايين يورو، وفق موقع (ترانسفير ماركت).

ويرتبط أونيديكا بعقد مع كلوب بروج حتى يونيو 2027، فيما شارك اللاعب في 49 مباراة رسمية مع فريقه خلال الموسم الماضي، سجل خلالها 4 أهداف وصنع تمريرتين حاسمتين، فيما اشتهر بكثرة أخطائه الفنية، التي كلفته 11 بطاقة صفراء، وطرد وحيد للإنذار الثاني.