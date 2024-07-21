أخبار الاتحاد اليوم | الخطة البديلة لفشل التعاقد مع إيدرسون، وصدمة أحمد شراحيلي

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 21 يوليو 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 21 يوليو 2024.

الاتحاد يُحدد بديلين حال الفشل في ضم إيدرسون

حدد نادي الاتحاد اسمين بديلين، ليس بينهما كيبا، حال فشله في التعاقد مع إيدرسون حارس مرمى مانشستر سيتي.

صحيفة الرياضية أوضحت أن الاتحاد حصل على موافقة اللاعب البرازيلي لكن تبقى حسم المفاوضات مع ناديه الإنجليزي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضافت أن النادي رفع اسم إيدرسون بالفعل إلى برنامج الاستقطاب بصفته خياره الأول لدعم حراسة المرمى، ولكنه حدد اسمين بديلين حال الفشل وهما يان أوبلاك وألفونسو أريولا حارسي مرمى أتلتيكو مدريد ووست هام على التوالي.

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