رامون بلانيس يعترف: الصحافة أفسدت تلك الصفقة على برشلونة!

المدير الرياضي الحالي للاتحاد يتحدث عن فترة عمله في برشلونة..

كشف رامون بلانيس؛ المدير الرياضي الحالي لنادي الاتحاد السعودي، بعض الكواليس من فترة عمله في ناديه السابق برشلونة الإسباني، موضحًا دور الصحافة في ضياع صفقة مهمة على البرسا.

بلانيس كان قد عمل في النادي الإسباني خلال الفترة من عام 2018 وحتى 2021، وهي الفترة التي شهدت كسب البرسا لعديد المواهب بفضل عمله.

لكن هناك صفقة تم تسريبها للإعلام وهو ما تسبب في ضياعها؛ الحديث هنا عن الهولندي ماتياس دي ليخت خلال فترة وجوده في أياكس، قبل أن يرحل في 2019 ليوفنتوس الإيطالي ومنه إلى بايرن ميونخ الألماني في صيف 2022.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال بلانيس خلال تصريحاته لشبكة "ريليفو" الإسبانية: "الصحافة أفسدت انتقال دي ليخت للبرسا، كنا نعمل على إتمام الصفقة، حتى وصلت لنقطة من الصعب جدًا إخفائها عن الإعلام".

وأضاف: "ما حدث أشبه بما حدث في صفقة دي يونج، الذي اتفق مع باريس سان جيرمان للرحيل عن أياكس، كل شيء تم، ما زلت أتذكر مكالمتي مع إيريك أبيدال، أتذكر تمامًا أن الساعة كانت الثامنة مساءً، قُلبت الأمور في تلك المكالمة، وفي صباح اليوم التالي ذهبنا لأمستردام لنقول له (من فضلك، لا توقع)، وقد حسمناها لصالحنا بالفعل".

المدير الرياضي السابق للبرسا اختتم: "لكن مع دي ليخت كانت الأمور متقدمة للغاية، كان الأمر مستحيلًا".