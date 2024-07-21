بعد الفشل قبل عامين .. برشلونة يمهد لطلب ود نجولو كانتي من جديد!

البرسا عينه على السوق السعودي..

يبدو أن كأس أمم أوروبا "يورو 2024" كانت وجه الخير على الفرنسي نجولو كانتي؛ لاعب وسط الاتحاد السعودي، رغم أنها لم تكن كذلك على بلاده في ظل الخروج من نصف نهائي.

الفرنسي كان يتعرض للكثير من الانتقادات على مدار الموسم الماضي في ظل رحيله عن أوروبا مفضلًا دوري روشن السعودي، لكن المفاجأة كانت أن العميد هو بوابته للعودة للمشاركات الدولية بعد غياب أكثر من عامين.

والمفاجأة الأكبر تركزت في الأداء الذي ظهر به صاحب الـ33 عامًا في البطولة القارية، ليثبت للجميع أن السعودية ليست خطوة للوراء.

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الميركاتو الصيفي الجاري نال نصيبه كذلك من المفاجآت التي جلبتها اليورو لنجم وسط العميد، فبحسب صحيفة "سبورت" دخل كانتي قائمة المرشحين للانضمام لبرشلونة الإسباني، الذي كان في حساباتهم بالفعل قبل عامين، لكنهم لم يتخدوا الخطوة النهاية لإتمام الصفقة من تشيلسي الإنجليزي وقتها.

الصحيفة أوضحت أن مسؤولي البرسا يرغبون في تدعيم الوسط بلاعب يبث طاقة جديدة في الفريق، ودفعهم الأداء البدني والفني الذي قدمه نجولو في اليورو، لوضعه في الحسبان.

لكن برشلونة لا يريد شراء كانتي نهائيًا، إذ أنه أدخله قائمة الترشيحات في الأساس كخيار "قليل التكلفة"، ويريد استعارته فقط لمدة موسم واحد، وإن كان هو ليس الخيار الأفضل بالنسبة للمسؤولين مقارنة بميكيل ميرينو؛ لاعب ريال سوسيداد إلا أن المقابل المادي ما يرجح كفة الأول.

واتفقت "سبورت" مع ما أكدته صحيفة "ذا أثلتيك" بالأمس بشأن عدم وجود نية لدى الجانب السعودي للاستغناء عن الفرنسي، لكن الأخيرة زادت موضحة أن تلك النية قد تتغير إن استقبل عرضًا بقيمة 25 مليون جنيه إسترليني فيما فوق.

يذكر أن كانتي يمتلك عرضًا من وست هام يونايتد الإنجليزي، بحسب "ذا أثلتيك"، بقيمة 15 مليون جنيه إسترليني، وتم رفضه من قبل الاتحاد.