أخبار الاتحاد اليوم | عبد الرزاق حمدالله يُثير القلق، ورومارينيو يهزم كريستيانو رونالدو

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 14 فبراير 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 14 فبراير 2023.

شراحيلي جاهز لمباراة الاتحاد والاتفاق

عاد مدافع الاتحاد أحمد شراحيلي لتدريبات الفريق الجماعية يوم أمس بعد تعافيه من الوعكة الصحية التي ألمت به وأبعدته عن المران وعن مواجهة الوحدة في الجولة الأخيرة من دوري روشن السعودي يوم الجمعة الماضي.

وأفادت صحيفة الرياضية السعودية أن انضمام المدافع السعودي لقائمة مباراة الاتفاق مساء الخميس القادم أصبح بيد المدرب نونو سانتو.

حمدالله يُواصل الغياب عن مران الاتحاد

تواصل غياب عبد الرزاق حمدالله عن مران الاتحاد الجماعي يوم أمس ولليوم الثاني على التوالي، حيث تواجد في عيادة النادي.

المهاجم المغربي كان قد طلب مغادرة الملعب خلال مواجهة الوحدة الأخيرة في الدوري السعودي بعد شعوره بالإصابة.

ورغم أن عدة مصادر أشارت إلى أن الأمر بسيط وأن حمدالله سيتواجد أمام الاتفاق يوم الخميس القادم، إلا أن الوضع بدأ يُثير القلق بالفعل في النادي.

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