بعد جائزته الأولى .. كريستيانو رونالدو يخسر صراعه الفردي الأول في الدوري السعودي

رونالدو بدأ البحث عن الجوائز الفردية في السعودية

استطاع كريستيانو رونالدو الفوز بنجم الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي بعد أهدافه الأربعة للنصر في مرمى الوحدة، لكنه لم يستطع حصد الجائزة الأخرى التي تنافس عليها مع نجم الاتحاد رومارينيو.

أحد أهداف رونالدو الأربعة رُشح لجائزة هدف الأسبوع في الدوري السعودي، ومعه هدفي نواف الصعدي لأبها ضد الرائد ورومارينيو للاتحاد ضد العدالة.

وبعد صراع شرس بين هدفي نجمي النصر والاتحاد، حسم الأخير المنافسة لصالحه من خلال التصويت عبر تويتر، إذ جمع 51.3% من الأصوات مقابل 44.7% للنجم البرتغالي وحل هدف الصعدي ثالثًا بـ4% فقط من الأصوات.

الثنائي رونالدو ورمارينيو تواجدا في التشكيل المثالي للجولة الـ16 من البطولة المحلية السعودية، ومعهما كذلك إيجور كورونادو ومدالله عليان وعبد الرزاق حمدالله، وقد حصد الأخير تقييم 9.2 درجة فيما جاء نجم النصر أولًا بـ9.5.

يُشار إلى أن رونالدو رفع رصيده من الأهداف مع النصر في الدوري السعودي إلى 5 رغم أنه لم يلعب سوى 3 مباريات.