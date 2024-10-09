أخبار الأهلي اليوم | مفاجأة ماكسيمين للمشجع الوفي، وأمل "الشنيف" الذي تحول إلى سراب

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 9 أكتوبر 2024.
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ميندي يُواصل التأهيل خلال إجازة اللاعبين
يُواصل حارس مرمى الأهلي، إدوارد ميندي، العمل ضمن برنامجه التأهيلي في إحدى وجهات البحر الأحمر، أحد رعاة النادي، خلال أيام الإجازة التي منحها المدرب ماتياس يايسله للاعبين خلال فترة التوقف الدولي.
ويُرافق حارس المرمى السنغالي جون فيرن، رئيس قسم العلاج الطبيعي في النادي، للإشراف على برنامجه التأهيلي عقب تعافيه من إصابة في مفصل القدم أبعدته عن مباريات الأهلي الثلاثة الأخيرة، وقد قدم اللاعب تقريرًا طبيًا لإدارة منتخب بلاده طالبًا عدم الانضمام للمعسكر الحالي.
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