المرض منعه من التدريبات .. السعودية مهددة بفقدان نجمها أمام اليابان

هل يكون الخسارة الجديدة بعد سلطان الغنام؟

لا تحتمل المواجهة المقبلة للمنتخب السعودي أمام نظيره الياباني أي غيابات إلا أن الأخضر يبدو مهددًا بخسارة نجم جديد بعد الظهير الأيمن سلطان الغنام.

الغنام المتألق في الموسم الجاري بشكل كبير مع النصر استُبعد من المعسكر الحالي للأخضر، إثر معاناته من إصابة، تبعده عن الملاعب لمدة أسبوعين تقريبًا.

وفي الإطار نفسه، غاب المهاجم فراس البريكان عن المران الجماعي للمنتخب السعودي أمس الثلاثاء، واكتفى بأداء تدريبات خاصة رفقة المعد البدني، بحسب ما أعلن المركز الإعلامي للأخضر بشكل رسمي.

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وبحسب صحيفة "اليوم" فإن البريكان يعاني من نزلة برد، أبعدته عن المشاركة في التدريبات الجماعية خلال الأيام الماضية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المقرر خضوع اللاعب لفحص طبي اليوم الأربعاء، لحسم موقفه النهائي من مدى إمكانية خوضه مواجهة اليابان.

المنتخب السعودي من المقرر أن يستضيف نظيره الياباني غدًا الخميس، على استاد الجوهرة المشعة في جدة، ضمن الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويحتل الأخضر المركز الثاني في جدول ترتيب مجموعته بالتصفيات برصيد أربع نقاط، خلف الساموراي؛ المتصدر بست نقاط.