أخبار الأهلي اليوم | رئيس الفتح يفتح ملف انتقال البريكان مجددًا، وكوكبة من النجوم تُشارك في اعتزال خالد مسعد

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 13 أكتوبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 13 أكتوبر 2024.

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الثنيان والهريفي والجابر وماجد عبد الله يُشاركون في مهرجان اعتزال خالد مشعل

بات من المؤكد مشاركة عدد من لاعبي المنتخب السعودي في كأس العالم 1994 في مهرجان اعتزال نجم الأهلي، خالد مشعل، منتصف نوفمير القادم.

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المهرجان سيتضمن مواجهتين، الأولى بين أصدقائه أمام جيل 94 والثانية تجمع الأهلي السعودي مع الأهلي المصري.

وقد أعلن خلال المؤتمر الصحفي يوم أمس السبت مشاركة عدد من اللاعبين في المهرجان أبرزهم ماجد عبد الله وسامي الجابر وفهد الهريفي ومحمد عبد الجواد ويوسف الثنيان، وستطرح التذاكر الخاصة بالمهرجان يوم 29 أكتوبر الجاري.

مجرشي يبدأ تدريباته مع المنتخب السعودي

خاض علي مجرشي نجم الأهلي أول مران له مع المنتخب السعودي مساء أمس السبت بعدما استدعاه المدير الفني، روبرتو مانشيني، عقب إيقاف سعود عبد الحميد عن مواجهة البحرين.

لاعب روما كان قد نال بطاقة صفراء خلال مواجهة اليابان الأخيرة.

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