باب جديد لغضب الأهلي؟ .. السعودية تبحث عن ثغرة لضم فينيسيوس جونيور للهلال

الأهلي بالأساس يزعم أنه تعرض للظلم خلال صيف 2023 وكذلك في 2024 مقارنةً بالصفقات التي ضمها منافسوه..

يبدو أننا سنكون على موعد جديد مع هجوم أهلاوي ضد لجنة الاستقطابات التابعة لرابطة دوري المحترفين السعودي، في حكاية بطلها البرازيلي فينيسيوس جونيور؛ نجم ريال مدريد الإسباني.

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البرازيلي كان هدفًا للأهلي السعودي خلال الصيف الماضي - باعتراف خالد العيسى؛ رئيس قلعة الكؤوس - لكن فشلت الصفقة في النهاية في ظل رغبة اللاعب في مواصلة مسيرته بأحد أكبر أندية أوروبا.

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لكن بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية فإن المحاولات السعودية تجاه فيني ستعود من جديد في صيف 2025، لكن ليس من قبل الأهلي، إنما الهلال.

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الصحيفة أوضحت أن مسؤولي ريال مدريد غير قلقون بشأن تلك المحاولات في ظل قيمة الشرط الجزائي في عقد فينيسيوس، والذي يبلغ مليار يورو، بجانب ولاء اللاعب للنادي والذي أثبته في كثير من المناسبات.

ورغم ذلك، أشارت "ماركا" إلى أن مسؤولي الزعيم السعودي سيبحثون عن ثغرة في عقد فيني مع الملكي للخروج من معضلة الشرط الجزائي، لكن ذلك لن يحدث إلا بعد تقييم أداء اللاعب في الشهور الأولى من عام 2025.

يذكر أنه حال نجاح الهلال في التعاقد مع فيني، ستفتح تلك الخطوة الباب من جديد لحديث الأهلاويين عن تعرض ناديهم للظلم، إذ أكد خالد العيسى أنه طلب ضم الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش في صيف 2023، لكنه تفاجأ بتعاقد الهلال معه بعد ذلك.