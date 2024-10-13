فيديو | لفتة رائعة من نجم الأهلي .. ميريح ديميرال يكافئ "الجيل القادم لتركيا" بهدية خاصة

فيديو من قلب المعسكر كشف الفرحة العارمة بعد رسالة ديميرال..

يدرك التركي ميريح ديميرال؛ نجم دفاع الأهلي السعودي، أهمية دوره تجاه مواهب بلاده، لذلك قرر تحفيز لاعبي منتخب تركيا تحت 16 عامًا بمكافأة خاصة.

ناشئو تركيا يسيرون بخطى ثابتة خلال الفترة الماضية في المباريات الودية، إذ انتصروا في ثلاث مباريات متتالية في أكتوبر الجاري أمام تركمان (3-0)، أذربيجان (6-0)، وأخيرًا أمام أوزباكستان (6-5 في ركلات الترجيح).

نظير تلك النتائج، انتشر فيديو خلال الساعات الماضية، من قلب معسكر الأتراك، يزف خلاله البشرى السارة للاعبين، بتقديم ديميرال مكافأة "هاتف أيفون" لكل لاعب.

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الخبر قوبل بفرحة عارمة بين اللاعبين، خاصةً وأنها مقدمة من أحد نجوم المنتخب الوطني الأول، لتعد تحفيزًا خاصًا لهم لاستكمال المسيرة. (شاهد الفيديو)

يذكر أن ديميرال موجود في معسكر المنتخب الوطني الأول حاليًا، إذ قاده قبل يومين للفوز أمام الجبل الأسود بهدف نظيف، ضمن الجولة الثالثة من دوري الأمم الأوروبية.

ويحتل الأتراك صدارة مجموعتهم في البطولة القارية برصيد سبع نقاط، يليهم منتخب ويلز (5 نقاط)، ثم أيسلندا (4 نقاط)، وأخيرًا الجبل الأسود دون أي نقطة.