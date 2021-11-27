أنشيلوتي عن ضم مبابي: أريد العيش في سلام!

يؤمن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، بضرورة إجراء بعض التغييرات على كرة القدم، مؤيدًا فكرة السوبرليج.

مقترح السوبرليج خرج خلال هذا العام، وريال كان أحد كبار مؤسسيه مع برشلونة ويوفنتوس وكبار الدوري الإنجليزي.

الفكرة انهارت بعد انسحاب الأندية الإنجليزية، ولكن ريال لم يفقد الأمل حتى الآن في إعادة إحياء المقترح من جديد.

ومن جانبه قال أنشيلوتي في تصريحات لصحيفة "كورييري ديلو سبورت":"كرة القدم يجب أن تتغير وعلينا فعل ذلك بسرعة، أولًا يجب تقليل عدد المباريات لأننا نلعب كثيرًا وبصورة سيئة".

وأضاف:"الجودة انخفضت كذلك لأنه لا يمكن للاعبين تحمل ذلك، البعض رفض استدعاء اللاعبين للمنتخب الوطني بسبب الإصابات والتعب الجسدي والعقلي، والآن حان القضاء على تلك المباريات التي تنتهي 10/0".

وتابع:"تحدثت مع أرسين فينجر حول عدد المباريات، وأنا متأكد أن اللاعبين سيكونون على استعداد لخفض رواتبهم مقابل تحسين الجدول وتغييره".

وأما عن عودته لريال مدريد:"وجدت الدوري الإسباني أكثر توازنًا، وشاهدت كيف تطورت فرق مثل إشبيلية وريال سوسيداد، عرض ريال مدريد كان مفاجأة وهذا النادي سيبقى معي مدى الحياة".

وأوضح:"لا يوجد مكان من هذا للعب كرة القدم، ريال يظل كما هو والشيء الوحيد الذي يتغير هو المدربون".

وعن ممارسة الضغوط على باريس سان جيرمان في صفقة كيليان مبابي:"أود الرد بشكل مختلف، لكني الآن دخلت مرحلة في حياتي لا أريد فيها سوى شيئًا واحدًا، وهو أن أكون في سلام مع العالم".

وتأتي تصريحات أنشيلوتي قبل مواجهة الفريق الصعبة أمام إشبيلية، غدًا، الأحد، في الدوري الإسباني الذي يعتلي الفريق صدارته بفارق نقطة عن ريال سوسييداد.

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