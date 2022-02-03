إندريك: المراهق البرازيلي الذي تبلغ قيمته 45 مليون يورو ويتصارع عليه كبار أوروبا

في عام 2008، ظهر لاعب مراهق في عمر الخامسة عشر مع سانتوس ببطولة كوبا ساو باولو دي جونيورز، ونجح في خطف كل أنظار عشاق كرة القدم له، إنه نيمار.

هذه البطولة التي تضم أفضل اللاعبين تحت 20 عامًا بالبرازيل، كانت بمثابة الانطلاق للعديد من المواهب في بلاد السامبا، بما في ذلك كاكا وروبيرتو فيرمينو وجابرييل جيسوس.

لكن منذ ظهور نيمار الذي تحول إلى أغلى لاعب في العالم فيما بعد، لم ينجح أحد في جني اهتمام الصحافة مثل لاعب آخر.

هذا اللاعب هو إندريك، بعد أن ظهر في نسخة يناير 2022 واختاره المشجعون كأفضل لاعب في البطولة إثر قيادته لبالميراس للفوز بالبطولة.

على الرغم من كونه، في معظم الحالات، أصغر بكثير من زملائه في الفريق وخصومه، سجل اللاعب البالغ من العمر 15 عامًا ستة أهداف في سبع مباريات.

Ademir da Guia. Cesar Maluco. Leivinha. Evair. Edmundo. Rivaldo. Djalminha. Alex.



Just some of the names to have illuminated @Palmeiras teams of yesteryear.



Meet 15-year-old Endrick Felipe Moreira de Sousa.

😮🤩💚#FridayFeelingpic.twitter.com/7kZuz9yVy6 — FIFA.com (@FIFAcom) January 21, 2022

على الرغم من أن مشجعي بالميراس يعرفونه منذ بعض الوقت، إلا أن إندريك أصبح الآن حديث البلد بأكمله، بالإضافة إلى أنصار أكبر الأندية في أوروبا، الذين يبدو أنهم يصطفون للحصول على ما يبدو أنه موهبة تاريخية.

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لفت إندريك الأنظار عندما لعب في مؤسسة جول دي ليترا، وهي مؤسسة خيرية تجمع بين التعليم وكرة القدم للأطفال من العائلات المحرومة ماليًا.

كان ساو باولو أول نادٍ محترف أبدى اهتمامًا به، ولكن بعد عامين من التجارب معهم، لم يتمكنوا من توفير الحزمة الاقتصادية التي تطلبها عائلة إندريك للتعاقد معه في سن العاشرة.

لقد أحب سانتوس أيضًا ما رأوه ولكنه لم يكن على استعداد لتقديم عرض، وترك الفرصة لبالميراس لاقتناص الشاب من خلال تقديم عرض مغرٍ له هو وعائلته من خلال العيش في مكان ما بالقرب من أكاديمية ألفيفيردي لكرة القدم، بالإضافة إلى وظيفة في ملعب التدريب لوالده دوجلاس.

تحدث إندريك عن ذلك في مقابلة صحفية "لقد فتح بالميراس أبوابه لنا، علينا فقط أن نشكر النادي".

سرعان ما أكسبت مهارة إندريك وقدرته الخرافية على التسجيل - أكثر من 170 هدفًا في السنوات الخمس مع بالميراس - سمعة كبيرة جعلت كل من في بالميراس يريدون مقابلته.

أحد هؤلاء كان جابرييل جيسوس، الذي لا يزال آخر منتج لأكاديمية بالميراس ينجح في التحول إلى أحد أندية النخبة الأوروبية.

وقال إندريك لتلفزيون بالميراس عن لقاءه مع مهاجم مانشستر سيتي في 2019 "أخبرني أن أستمر في تسجيل أهدافي، وأن أبقي قدمي على الأرض، وأظهر التواضع، وأواصل التقدم".

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لا يقتصر سجل أهداف إندريك على كونه غير مسبوق فحسب، بل إن ما يجعل الأمر أكثر جاذبية هو أنه فعل ذلك بينما كان يلعب باستمرار ضد خصوم أكبر منه بكثير.

ظهر لأول مرة مع فريق بالميراس تحت 17 عامًا في سن 14، قبل أن ينتقل إلى فريق تحت 20 عامًا بعد عام. في عام 2021، دخل التاريخ من خلال كونه أول لاعب يظهر في نهائيات ولاية ساو باولو تحت 15 عامًا وتحت 17 عامًا وتحت 20 عامًا في نفس الموسم، وحقق لقبه الحادي عشر في يناير 2022.

قال جواو باولو سامبايو، منسق أكاديمية بالميراس، لـ UOL مؤخرًا: "إنه مثل قوة الطبيعة، عندما تنحدر المياه، أو ترتفع النار، لا توجد طريقة لإعاقته".

من الواضح أن ما يلهم إندريك كثيرًا هو كريسيتيانو رونالدو..

أوضح إندريك "تسجيل هدف هو شيء مثير، إنه فريد من نوعه في كرة القدم، كريستيانو رونالدو مثلي الأعلى، وهو حاسم أمام المرمى، أريد اتباع خطاه".

وتابع "عندما تكون المباراة صعبة للغاية، مثل مباراة صعبة 1-1، أطلب من اللاعبين تمرير الكرة إليّ، لأن لدي روح الرغبة في تسجيل الأهداف، سأريد دائمًا المزيد".

لقد تدرب بالفعل مع فريق بالميراس الأول، وكانت هناك دعوات للمدير أبيل فيريرا لإدراج إندريك في فريقه لكأس العالم للأندية القادمة.

لكن فيريرا قال حول ذلك "إنه يبلغ من العمر 15 عامًا، إنه طفل، وأود أن أنظر إلى هؤلاء اللاعبين وأمنحهم الوقت، لسنا بحاجة إلى التعجل أو إظهار القلق".

وتابع "عاجلاً أم آجلاً ، سيلعب في الفريق الأول ، لكن في عمر 15 عامًا، أفضل شيء يمكن أن يمنحه النادي له ولأسرته هو تذكرة ديزني لاند!".

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لا تزال هناك توقعات بأن يشق إندريك طريقه إلى صورة الفريق الأول في مرحلة ما في عام 2022، خاصةً بمجرد أن يتمكن من توقيع عقد احترافي عندما يبلغ 16 عامًا في يوليو، ولكن عاجلاً أم آجلاً سيتم الاتفاق على انتقاله لأحد الأندية الأوروبية الكبرى.

اهتم كل من برشلونة وريال مدريد ومانشستر يونايتد وليفربول ومانشستر سيتي في إندريك، حيث زعمت بعض التقارير أنه سيكلف ما يصل إلى 45 مليون يورو.

قال إندريك عندما سئل عن مستقبله: "لن أكذب، لكنني أرقد في الفراش ليلاً أفكر في ذلك، ولكن بعد ذلك يمر هذا وأنا أفكر في الحاضر".

بغض النظر عن المكان الذي سيذهب إليه، فإن مستقبل إندريك بالفعل يبدو مشرقًا بشكل لا يصدق.

نيمار الجديد؟ قد يكون حتى أفضل من ذلك!