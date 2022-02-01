دانييل ساميك: هل يسير معجزة التشيك على خطى فرينكي دي يونج؟

يُعد الديربي بين سبارتا وسلافيا براج من أعنف الديربيات في كرة القدم الأوروبية.

يتنافس الناديان الأكثر نجاحًا في تاريخ التشيك باستمرار على صدارة الدوري ، ولكن لا يقتصر الأمر على الألقاب فقط.

يتنافس الجاران اللدودان على جذب أفضل لاعبي كرة القدم الشباب من جميع أنحاء البلاد وتطويرهم داخل الأكاديميات الخاصة بهم ، ويكون فخرًا كبيرًا عندما يظهر لاعب محلي كنجم للفريق الأول.

على مدار العامين الماضيين ، تمكن سبارتا من التفاخر بعدد من لاعبيه الشباب.

ارتبط المهاجم آدم هلوزيك بعدد من أكبر الأندية في أوروبا بعد أن احتل المركز الأول في قائمة هدافي الدوري في 2020-21 قبل تمثيل بلاده في بطولة أوروبا 2020 تحت 18 عامًا.

ومن المتوقع أن يحذو لاعب الوسط المهاجم آدم كارابيتش حذو هلوزيك في المنتخب أيضًا بعد أن اختير مؤخرًا أفضل لاعب في العام بين الفئات العمرية في التشيك.

ومع ذلك ، يمكن القول إن النجم الصاعد في موسم 2021-22 ظهر في سلافيا ، حيث يلعب لاعب خط الوسط دانييل ساميك دورًا رئيسيًا في الفريق.

ساهم اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا بثلاثة أهداف وأربع تمريرات حاسمة في 21 مباراة حتى الآن هذا الموسم، على الرغم من لعبه في الغالب كلاعب خط وسط دفاعي ، وهناك الآن أمل كبير في ملعب سينوبو في أن يتطور ساميك ليصبح لاعبًا قادرًا على الانتقال إلى أحد بطولات الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا في السنوات القادمة.

قطع ساميك شوطًا طويلاً منذ نشأته في قرية تشالوبكي ، والتي تقع على بعد حوالي 60 كيلومترًا من العاصمة.

بدأ مداعبته كرة القدم في هراديك كرالوف ، حيث أمضى عقدًا كاملاً بعد انضمامه إلى النادي في سن الرابعة.

رصده سلافيا لأول مرة في عام 2018 ، وعلى الرغم من أنهم تحركوا بسرعة لإحضاره إلى براج ، إلا أنه لم يصبح لاعباً أساسياً في الفريق الأول قبل عيد ميلاده الثامن عشر.

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قال بيتر هيريتش رئيس أكاديمية سلافيا ، لجول: "كان الكشاف ميلان سيمونيك والمدرب الأول لفرق الشباب ، ميروسلاف بيرانيك ، من لاحظ وجود ساميك. ما أدهشه هو الذكاء في قراءته للعب وهو في الرابعة عشرة من عمره فقط.

"عندما نختار لاعبين من خارج براج ، نحاول أن نتخيل طريقهم نحو الفريق الأول ، لكن بصراحة ، لا ، لم نعتقد أن وصوله إلى الفريق الأول سيكون بهذه السرعة.

"عندما وصل ، لم يبرز دانييل بين أقرانه ولم يُعتبر نجماً صاعداً. لكن تصميمه وشغفه باللعبة دفعه خطوة بخطوة إلى أن يصبح واحداً من أفضل اللاعبين في فئته العمرية".

جاء هذا التصميم على النجاح من الوقت الذي أمضاه في التعلم تحت إشراف لاديسلاف بروز في هراديك كرالوف ، الذي قضى فترة يترك ساميك خارج فريقه ، الأمر الذي كاد بدوره أن يجبر الشاب على ترك كرة القدم لمدة عام واحد فقط لولا أن التقطه سلافيا.

أوضح بروز لـ iDNES: "لم أتركه يلعب لأنه لم يلعب للفريق ولم يحترم تعليماتي. غالبًا ما أضعه على مقاعد البدلاء وكان غاضبًا مني".

أدى ذلك بالتأكيد إلى تحول في عقلية ساميك ، وبعد حوالي 12 شهرًا ، حقق قفزة وترك نادي طفولته إلى أحد أفضل مراكز كرة القدم للشباب في البلاد.

يوضح ساميك لجول: "لم أكن أعرف ما أتوقعه. في هراديك كرالوف ، كنت ألعب دائمًا في الفريق مع أولاد أكبر مني بسنة واحدة ، لكنني لم أكن أعرف ما إذا كنت سأفعل ذلك في سلافيا.

"زُرت النادي عدة مرات هنا في براج ، وقمت بزيارة المرافق والتقيت بالمدربين. أردت المجيء إلى هنا ، كنت خائفًا قليلاً. كان حلمي دائمًا كان أن ألعب مع سلافيا.

"بعد اجتياز الفترة التجريبية ، لم يكن هناك شيء يمكن أن يمنعني. بالتأكيد، أنا لست نادمًا على اختيار الانتقال إلى هنا."

لم يوقف أي شيء ساميك الذي يعتقد الكثيرون في سلافيا أنه اللاعب الذي يمكنه ملء الفراغ الذي تركه توماس سوتشيك بعد رحيله إلى وست هام في يناير 2020.

على عكس العديد من أقرانه ، قضى ساميك فترة إعارة في نادي سلافيا في الدرجة الثانية وقت اللعب لفريق سلافيا ب.

ومن ثم تم تصعيده مباشرةً إلى الفريق الأول من صفوف الشباب ، بعد أن أثار إعجاب تربيسوفسكي عندما تدرب مع الفريق الأول في أعقاب توقف كرة القدم لتفشي فيروس كورونا في عام 2020.

في نهاية المطاف ظهر لأول مرة مع الفريق الأول في مارس 2021 ، ليصبح أصغر لاعب في تاريخ سلافيا عندما دخل من مقاعد البدلاء ضد سلافيا كارلوفي فاري الذي يلعب في الدوري الأدنى في كأس التشيك بعد أسبوعين فقط من عيد ميلاده السابع عشر.

دعم ذلك ظهوره لأول مرة في الدوري ضد جابلونك بعد شهرين ، ولكن لم يكن حتى الأسابيع الأولى من موسم 2021-22 محل أنظار مشجعي كرة القدم التشيكية.

سجل ساميك ثلاثة أهداف في أول سبع مباريات له هذا الموسم ، وكان أول هدف له ضد بانيك أوسترافا ، والذي استقبل باحتفال غريب من زملائه داخل غرفة الملابس.

يقول ساميك: "سأتذكر هذا اليوم طوال حياتي. لم أتخيل أبدًا أن مثل هذا الشيء يمكن أن يحدث. كان أفضل يوم في حياتي".

"دخلت إلى غرفة الملابس وكان هناك ستة من زملائي في الفريق من حولي ، لذلك لم أستطع الهروب. ثم ألقوا عليّ بالبيض والدقيق."

أثار صعود ساميك إعجابًا بكل من تمكن من مشاهدته وهو في الملعب.

قال تربيسوفسكي بعد مشاركة ساميك لأول مرة في الدوري في مايو: "إنه مثال ممتاز لتطور اللاعب".

"تدرب معنا لأول مرة خلال توقف فيروس كورونا. إذا عدت إلى تلك اللحظة ورأيته مرة أخرى اليوم ، فهو لاعب مختلف تمامًا.

"لديه إمكانات كبيرة ولديه شيء لا يملكه اللاعبون الشباب الآخرون في الفريق.

"جربت لاعبين آخرين من قبله في مسيرتي الطويلة ولم تسر الأمور دائمًا بشكل جيد. ستكون هناك عقبات في طريق دانييل ، لكنه رجل ذكي للغاية."

ذكاء ساميك وسماته القيادية ملحوظة من قبل كل الذين عملوا مع لاعب خط الوسط ، الذي كان يقود منتخب بلاده بشكل دائم في مستويات الشباب.

ومع ذلك ، فإن جودته في الكرة هي التي تبرز أكثر ، وعلى الرغم من أنه لم يقم بعد بدور محدد في فريق سلافيا ، إلا أنه يتمتع بالقدرة على أن يصبح أي لاعب خط وسط يريده.

قال المدافع الإيطالي السابق ستيفانو توريسي ، الذي يدير الآن وكالة استطلاعية في براج ، لجول: "إنه لاعب بالقدم اليمنى يتمتع بكفاءة عالية".

"لديه إحساس كبير بالعمودية ، إنه يصل إلى منطقة الجزاء للتسديد وهو يتطور أيضًا في الواجبات الدفاعية.

"نحن نتحدث عن لاعب من مواليد 2004 يتمتع ببنية جسدية جيدة بالفعل. يمكنه أن يسير في طريق سوتشيك ، وعلى الرغم من أنه أقل ديناميكية ، إلا أنه يتمتع بجودة أكبر. لست مندهشًا أنه أصبح بالفعل لاعبًا مهمًا لسلافيا .

"لديه إمكانات لا تصدق تجعله قادرًا على التكيف مع البطولات الأوروبية الكبرى. من تابعوه يعتبرونه لاعب خط وسط عصري يمكنه اللعب في أي مكان في منتصف الملعب حيث يعرف كيفية الهجوم والدفاع والمراوغة."

لا يزال ساميك نفسه يكتشف الدور الذي يرى نفسه يلعبه في المستقبل ، قائلاً: "الأمر يعتمد على الخصم. إذا كان لديه المزيد من الخصائص الدفاعية ، فعندئذ يمكنني دفع نفسي للأمام وخلق بعض الخطر. لكن مهمتي الرئيسية تبقى الدفاع .

"يعرف المدربون أنني أمتلك الصفات اللازمة للعب بالكرة وأنا قادر على صنع هجمات خطيرة. من المهم بالنسبة لي أن يشجعوني على القيام بذلك.

"إذا ارتكبت خطأ ، يجب أن يدعموني بدلاً من أن يغضبوا مني. أعتقد أنه من الأفضل بكثير محاولة فعل شيء خاطئ بدلاً من عدم فعل أي شيء."

ويضيف هافليتشيك: "إنه يحب مشاهدة فرينكي دي يونج لاعب برشلونة وأعتقد أنه يشبهه في أسلوب اللعب.

"واحدة من أعظم مهارات دانييل هي قراءته الهجومية والدفاعية. كما أن لديه قدرة تمرير جيدة وجيد في المراوغة ، فضلاً عن كونه قويًا بدنيًا. هذه الصفات تجعله لاعب خط وسط متكامل.

"ربما يحتاج إلى تحسين سرعة قراراته ، لكنه قوي جدًا من الناحية العقلية أيضًا".

إذن ، يبدو أن سلافيا قد رد في معركة براج الكروية لاكتشاف أفضل اللاعبين الشباب.

بغض النظر عن الفائز ، فإن المنتخب التشيكي سيكون في وضع أفضل لوجود ساميك فيه يومًا ما.