باول فانير: محطم الأرقام القياسية ببايرن ميونخ وأوزيل الجديد!

تتطلب الأوقات العصيبة اتخاذ بعض تدابير، وعندما تفشى فيروس كورونا داخل بايرن ميونخ قبل أيام فقط من استئناف موسم البوندسليجا بعد العطلة الشتوية، كان لابد من وضع خطط للطوارئ.

تم تصعيد عدد من نجوم الأكاديمية الموهوبين بالنادي إلى تشكيلة الفريق الأول، لكن ذلك لم يكن كافيًا لملء مقاعد البدلاء بشكل كافٍ لرحلة بوروسيا مونشنجلادباخ.

لذلك، طلب بايرن ميونخ من الاتحاد الألماني إعادة الثنائي باول فانير وأريون إبراهيموفيتش للعودة من معسكر منتخب ألمانيا تحت 17 عامًا.

اللاعبان البالغان من العمر 16 عامًا قد أُعيدا من إسبانيا فورًا، ولكن نظرًا لضيق الوقت وافتقارهما إلى الخبرة حتى في كرة القدم، كان من غير المحتمل أن يندرج أي منهما بكتيبة يوليان ناجلسمان.

بالنسبة لإبراهيموفيتش، كان هذا هو الحال، حيث ظل على مقاعد البدلاء طوال 90 دقيقة في بوروسيا بارك.

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أما فارنير، فإن سوء الحظ الذي عانى منه أولئك الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا أتاح له الفرصة ليس فقط لصنع التاريخ، ولكن أيضًا لتغيير مسار مسيرته إلى الأبد

خاض فارنير 15 دقيقة ليصبح أصغر لاعب في تاريخ بايرن ميونيخ بعمر 16 عامًا و 15 يومًا، وثاني أصغر لاعب يشارك في الدوري الألماني خلف مهاجم بوروسيا دورتموند يوسف موكوكو.

تأثر ناجلسمان بشدة بفارنير، وأصر على أنه سيظل جزءًا من الفريق الأول، حيث خاض مباراتين كبديل في مباريات بايرن اللاحقة.

لم يكن من المفاجئ الأداء الذي ظهر به فارنير، منذ اللحظة التي دخل فيها أرض الملعب بدا واثقًا، وفي أول لقطة أخذ في مراوغة مدافعين أكثر منه خبرة.

ناجلسمان تحدث عنه بعد المباراة وقال "يمكنه فعل كل شيء، إنه موهبة رائعة" تعليقًا على ما قدم أمام جلادباخ وتشبيهه بمسعود أوزيل.

مدرب منتخب ألمانيا تحت 17 عامًا باتريك مايستر قال لجول وشبوكس "ديه تحكم قوي وديناميكي في الكرة، يمكنه من خلاله تغيير كل شيء تمامًا".

بعتبر فارنير ممررًا ومراوغًا رائعًا بالنسبة لعمره، فكرته الأولى هي الحفاظ تحرك الكرة نحو مرمى الخصم، مع سرعة في التفكير والتنفيذ تجعله موهوبًا بشكل خاص.

بالنسبة لألمانيا تحت 17 سنة، فهو يسجل هدفًا أو تمريرة حاسمة كل 77.6 دقيقة من مبارياته السبع، بينما لديه أيضًا أربع مساهمات مباشرة في سجله مع فريق بايرن تحت 19 عامًا هذا الموسم.

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يشرح مايستر قائلاً "بول هو لاعب مهاجم رشيق للغاية وقد لعب بالفعل في جميع مواقع خط الوسط الهجومي" ومن المرجح أن يساعد ذلك فارنير على الاندماج بشكل أكبر في فريق بايرن في السنوات القادمة.

مركزه الطبيعي هو رقم 10، ولكن مع عدم ظهور علامات تراجع في مستوى توماس مولر في أي وقت قريب من المحتمل أن تكون فرص لعب هذا الدور محدودة بالنسبة لفارنير. على هذا النحو، فإن الخبرة التي اكتسبها من اللعب على نطاق واسع تعني أنه يمكن أن يكون خيارًا متعدد الاستخدامات لناجلسمان.

قال أليكس موج مدرب أكاديمية بايرن ميونيخ لشبكة ذا أتلتيك في مقابلة أجريت معه مؤخرًا "إنه طموح بشكل لا يصدق. كلما زادت صعوبة التحدي، كان أداءه أفضل إنه حقًا شخص ينمو مع التحديات".

مما تطور كثيرًا في فارنير بالفترة الأخيرة كان مهامه الدفاعية واستعداده للعمل الجاد لاستعادة الاستحواذ من خلال الضغط المعاكس.

مايستر واصل حديثه "اللاعبون في سنه لا يفهمون ما يفهمه ويتكيف معه بسرعة، وتيرة اللعب على سبيل المثال، إنه سريع للغاية ويتخذ القرارات بشأن الكرة أسرع من زملائه".

وتابع "إذا ظل يتمتع بصحة جيدة، فيمكنه التكيف وتحقيق الكثير بالمهارات التي يمتلكها".

عمل وكلاء فارنير على تجديد عقده مع بايرن ميونخ، فهو ينتهي بنهاية هذا الموسم وسط اهتمام الكثيرين بالتعاقد معه، ونجح البافاري في تأمين استمراره لمدة طويلة بالفعل.

الحاجة وكورونا منحا بايرن ميونخ موهبة فذّة، بمجرد التطور يمكنه أن يذهب بعيدًا..