بعد انحيازه لمانشيني وتشكيكه في لاعبي السعودية .. فهد الهريفي يهاجم وليد الفراج: اترك القضية للعقلاء!

نجم النصر الأسبق يرفض تشكيك وليد الفراج في لاعبي المنتخب السعودي!

تكفل فهد الهريفي؛ نجم النصر والمنتخب السعودي الأسبق، بالدفاع عن لاعبي الأخضر بعدما انحاز الإعلامي وليد الفراج لصف المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني.

مانشيو فجر مفاجأة من العيار الثقيل خلال مؤتمره الصحفي بالأمس، متهمًا السداسي سلمان الفرج، سلطان الغنام، نواف العقيدي، محمد مران، خالد الغنام وعلي هزازي، برفض الانضمام لمعسكرات المنتخب حال عدم المشاركة بشكل أساسي في المباريات، ومعلنًا استبعادهم نهائيًا من الأخضر طوال توليه المسؤولية خلال الفترة المقبلة.

وعلق الفراج على هذه الأزمة، منحازًا لرواية المدرب الإيطالي، فكتب عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "مدرب المنتخب يقول ووكيل اللاعب ينفي .. من صاحب المصلحة؟ المدرب ولا الوكيل .. عزيزي المشجع .. كل بعقله راضي".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

تشكيك الفراج بهذه الطريقة في اللاعبين أغضب الهريفي، ليخرج مطالبًا مقدم برنامج "أكشن مع وليد" بترك القضية لـ"عقلاء" الوسط الرياضي، في إشارة إلى كونه ليس من ضمن تلك الفئة العاقلة.

وكتب نجم العالمي الأسبق: "جواب على سؤالك .. على حسب العقد والمصلحة والتسويف وأصحاب السوابق ومن هو كبش الفداء، وهل فكر الفرد (اللاعب) مثل فكر المجموعة في الإصلاح (المنظومة)!!!، وأزيدك .. اللي ماله علاقة في الموضوع على حسب الميول والفكر ولا فيه أحد يحكم على الموضوع قبل اكتماله من جميع الأطراف!!".

وأضاف مخاطبًا الفراج: "المشكلة ما هناك عقلاء كثر في الوسط الرياضي ولا في عاقل يعطي عقله غيره ويتابع بعض الإعلاميين ولا بعض البرامج، تتفق ولا تختلف رأيك .. ولا أقولك اتركها لعقلاء الوسط الرياضي".

يذكر أن الفرج والغنام والعقيدي خرجوا بأنفسهم لتكذيب ادعاءات مانشيني، فيما تكفل وكيل علي هزازي بالدفاع عنه، والتزم الثنائي مران وخالد الغنام الصمت.