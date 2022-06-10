انتهى الأمر يا برشلونة.. فرينكي دي يونج قال "نعم"!

فرينكي دي يونج يقترب من حل مشاكل برشلونة

بعد أسابيع من الشد والجذب، يبدو أن برشلونة على وشك النجاح في إبرام تعاقد ضخم في الميركاتو، هذه المرة ليس بجلب لاعب كبير، وإنما بترك لاعب بحجم دي يونج يرحل إلى مانشستر يونايتد.

صحيفة "سبورت" المقربة إلى النادي الكتالوني، أفادت بأن الهولندي قال "نعم" لعرض مانشستر يونايتد ويستعد لأخذ الخطوة باللعب مرة أخرى تحت يد مدربه السابق في أياكس، إريك تين هاج.

تأكيدات "سبورت" تنضم إلى تأكيدات موقع "ذا أثلتيك" التي أفادت باستعداد اللاعب لخطوة في الدوري الإنجليزي، صفقة يتم تسهيلها بمعرفة احتياج برشلونة لقيمتها في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه النادي الكتالوني.

برشلونة يطمح للوصول إلى 80 مليون يورو من تلك العملية، يبدو مانشستر يونايتد مستعدًا لدفع هذا المبلغ من أجل لاعب البلوجرانا.

برشلونة كان قد دفعع 75 مليون يورو لضم اللاعب قبل 3 سنوات، وبالتالي ستكون القيمة المراد الوصول إليها منطقية.

ورغم أن دي يونج عبر عن رغبته في البقاء ضمن برشلونة، إلا أن الأخير يرى فيه الحل السحري لمشكلات مادية عديدة قد تساعده في الميركاتو الصيفي الحالي الذي يعول عليه كل من رئيس النادي جوان لابورتا ومدرب الفريق تشافي هيرنانديز، لإعادة برشلونة لسابق عهده.

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