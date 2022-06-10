وأخيراً .. برشلونة يجدد عقد روبرتو

روبرتو مستمر مع البلوجرانا

أعلن برشلونة رسمياً عن تمديد عقد لاعبه سيرجي روبرتو عقب أسابيع من التكهنات بخصوص مصيره مع الفريق الكتالوني.

عقد روبرتو مع البلوجرانا الماضي كان يفترض أنه سينتهي بحلول نهاية يونيو الجاري.

برشلونة يجدد رسمياً لروبرتو

وأعلن النادي الكتالوني أن لاعبه أمضى على عقد جديد سيبقيه مع الفريق حتى 2023، ليستمر لعام إضافي مع برشلونة.

وكشفت "سبورت" عن أن العقد الجديد للقائد الثالث لبرشلونة سيتقاضى على أساسه راتباً أقل من الحالي.

وينتظر أن يقل راتب روبرتو بحسب التقرير من أجل مساعدة الفريق في تخطي أزمته المالية المتراكمة.

وغاب روبرتو طوال الفترة الأخيرة عن الفريق بسبب الإصابة التي أبعدته عن الملاعب، ولكن رغم ذلك أكد مدرب الفريق تشافي هيرنانديز في أكثر من مناسبة تمسكه ببقاء اللاعب.

ورغم رغبات تشافي، ولكن لم تكن المفاوضات سهلة بين اللاعب وإدارة ناديه، إذ استمرت قرابة 6 أشهر من أجل التوصل لاتفاق نهائي.

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