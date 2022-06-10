بوجود الثلاثي المغضوب عليه .. السوبرليج تعود للحياة ولكن بنكهة أمريكية مكسيكية

دورة ودية للثلاثي في الولايات المتحدة بمشاركة مكسيكية

تم الإعلان عن رسمياً عن دورة ودية تجمع ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس وفريقين من الدوري المكسيكي خلال الصيف الجاري تقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

الثلاثي يعود للاجتماع سوياً من جديد وهم أصحاب فكرة تأسيس السوبرليج، وحتى الآن لم ينسحبوا من البطولة التي جعلتهم تحت غضب الاتحاد الأوروبي.

ما هي تفاصيل الدورة الودية التي تجمع الثلاثي

وسيخوض ريال وبرشلونة ويوفنتوس، بالإضافة إلى ديبورتيفو جوادالاخارا وأمريكا من الدوري المكسيكي، دورة مصغرة على مدار تسعة أيام في مدن الساحل الغربي للولايات المتحدة.

ويعود الثنائي الإسباني للعب في أمريكا للمرة الأولى منذ 2019، ويوفنتوس هو الآخر يعود بعد غياب منذ 2018 بسبب جائحة كورونا.

وتعد أبرز مباريات البطولة هي الكلاسيكو الذي سيجمع ريال مع برشلونة في لاس فيجاس بالثالث والعشرين من يوليو، بالإضافة إلى قمة بطل أوروبا مع يوفنتوس في لوس أنجلوس بالثلاثين من نفس الشهر.

وتنظم شركة AET الأمريكية البطولة التي ستقام على أراضيها، ما يعد عودة لمنافسات كرة القدم للبلاد خلال موسم الاستعداد للموسم الجديد بعد فترة من الانقطاع بسبب كورونا.

واعتادت الفرق الأوروبية قبل الوباء التواجد في الولايات المتحدة خلال الصيف، سواء لإجراء معسكرات تحضيرية أو خوض وديات قبل الموسم الجديد.

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