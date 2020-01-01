قرار بوجبا يصدم برشلونة وريال مدريد

تحول كبير في موقف الفرنسي

تحول كبير من المتوقع أن يشهده الفرنسي بول بوجبا مع مانشستر يونايتد، بعد الشائعات والتكهنات المستمرة حول رغبته الواضحة في الرحيل عن صفوف الفريق.

بوجبا خرج الصيف الماضي ليؤكد طموحه في خوض تحدٍ جديد بعيداً عن الشياطين الحمر، وهو الأمر الذي وضح مرة أخرى هذا الموسم مع دخول اللاعب في آخر عامين من عقده.

ومع ذلك كشفت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، أن الموقف تغير تماماً في الوقت الحالي، وأصبح الفرنسي مُرحباً بفكرة الاستمرار مع الشياطين الحمر، بل تجديد مدة عقده الحالي.

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القرار النهائي لبوجبا يتوقف بصورة كبيرة على تأهل مانشستر يونايتد لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم، سواء عن طريق الفوز بالدوري الأوروبي أو حجز أحد المقاعد المؤهلة للبطولة من البريميرليج.

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ويواجه بذلك اللاعب صدمة كبيرة للثلاثي يوفنتوس وريال مدريد وكذلك برشلونة، حيث تابعوه عن قرب الفترة الماضية تحسباً لخطوة لضمه في الصيف.

يذكر أن بوجبا غاب عن مانشستر خلال معظم مباريات الموسم الحالي للإصابة، وهو ما أجبر النادي على ضم البرتغالي المتألق برونو فيرنانديش في يناير، لتتعالى الأصوات للمطالبة بالتخلي عن الدولي الفرنسي بعد إيجاد البديل المناسب.