برشلونة يحاول التخلص من نجمه للتعاقد مع سيلفا

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يطمح نادي برشلونة الإسباني، في الحصول على خدمات البرتغالي برناردو سيلفا خلال فترة الانتقالات الصيفية، وإقناع مانشستر سيتي بالتخلي عنه.

سيلفا برز كأحد الأهداف الرئيسية لبرشلونة، نظراً لقدرته المميزة في اللعب بمركز الجناح وصانع الألعاب، وظهوره بمستويات مميزة منذ انتقاله لصفوف سيتي.

موقع "Le10Sport" الفرنسي أكد رغبة برشلونة القوية في الدخول بشكل رسمي بمفاوضات مع النادي الإنجليزي للتعاقد مع اللاعب.

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ولكن الأزمة المالية التي يمر بها النادي الإسباني بعد توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا، تجبره على بيع أحد لاعبيه لتوفير الأموال.

ووفقاً للموقع الفرنسي، فإن أنطوان جريزمان هو المرشح الأقرب لمغادرة برشلونة، بعد فشله في إثبات قدراته منذ انتقاله من أتلتيكو مدريد الصيف الماضي.

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عقد سيلفا ممتد مع سيتي حتى 2025، ولكن برشلونة يطمح في استغلال العلاقة الجيدة التي تجمعه بوكيل اللاعبين المخضرم جورج مينديش لتسهيل الصفقة.

يذكر أن صاحب الـ25 سنة، نجح في تسجيل 8 أهداف وصناعة 10 في 49 مباراة خاضها مع مانشستر سيتي هذا الموسم.