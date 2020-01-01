سيتيين: اتفق مع ميسي ولا أعرف مصيري في برشلونة

تصريحات سيتيين عقب خسارة الدوري الإسباني

أكد كيكي سيتيين، المدير الفني لنادي برشلونة ، أنّ فريقه ظهر بصورة جيدة أمام أوساسونا ولم يستحق الخسارة، مشككًا في إمكانية استمراره بعد الهزيمة في آخر مباراة محلية على ملعب "كامب نو".

برشلونة تلقى أول خسارة على أرضه في الدوري الإسباني وجاءت أمام أوساسونا بنتيجة 2-1 ليمنح اللقب إلى ريال مدريد.

وكان النادي الملكي قد انتصر بهدفين لهدف على فياريال في التوقيت ذاته ليحقق اللقب بفارق 7 نقاط عن برشلونة.

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وقال سيتيين في تصريحات عقب المباراة: "افتقدنا للطاقة ورغم أننا كنا الأكثر سيطرة والأخطر على مرمى المنافس لكننا لم نحقق الفوز ولذلك لست راضيًا عن شكل الفريق".

وتابع: "لم نتوقع الخسارة لأننا كنا الطرف المهيمن وسجلوا هدفين من فرصتين فقط علينا".

مدرب النادي الكتالوني أشار إلى أنّ برشلونة لا يجب أن يخسر أي لقاء حتى لو كانت البطولة محسومة لصالح الغريم.

أما بالنسبة لرأيه في تصريحات ليونيل ميسي، واصل: "نعم إنّه محق، هناك الكثير من الأمور التي بحاجة إلى تطوير، ولكن أمام أوساسونا صنعنا العديد من الفرص ولنا أكثر من ركنية. سوف ننسى ما حدث في الليجا ونفكر في تصحيح الأمور قبل لقاء دوري أبطال أوروبا".

وحول إمكانية تواجده مدربًا للبلوجرانا في لقاء نابولي، واصل: "لا أعرف، أتمنى ذلك".

وواصل: "نشعر بالإحباط دون شك، لأن الهزيمة لم تكن عادلة ولكن هناك بعض النقاط الإيجابية التي يجب البناء عليها لأجل تصحيح المسار في التشامبيونزليج"

جدير بالذكر أنّ جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، أكد أنّ سيتيين مستمر حتى في الموسم المقبل.