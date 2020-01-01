أخبار سوق الانتقالات: ميسي يعتزل في برشلونة وكين وسانشو مطلب لليونايتد

تعرف على أخبار سوق انتقالات أبرز الأندية الأوروبية اليوم الإثنين 20 أبريل 2020، وما هي آخر أخبار الفرق استعدادًا لميركاتو الصيف 2020؟

انتهت فترة سوق الانتقالات الشتوية دون الكثير من الصفقات الصاخبة، حيثُ كان الاعتماد الأكبر على اللاعبين الذين خرجوا من حسابات المدربين طوال النصف الأول من الموسم ويبحثون عن فرق أخرى من أجل المشاركة.

مانشستر يونايتد حاول أن يدعم الثغرات التى ظهرت خلال النصف الأول من خلال صفقتي برونو فيرنانديش في وسط الملعب للإصابات الكبيرة في هذه المنطقة بالإضافة إلى إيجالو لتعويض غياب راشفورد، وفي المقابل نجح بوروسيا دورتموند في ضم صفقتين من المتوقع أن تساعدا الفريق كثيراً خلال النصف الثاني وهما: المهاجم المتميز هالاند بالإضافة إلى إيمري تشان.

ولم تتحرك الفرق الإسبانية كثيراً في هذا الميركاتو على رأسها ريال مدريد و برشلونة باستثناء بعض اللاعبين الشباب المتألقين في الدوري البرازيلي

المزيد من الفرق

وتعتبر أهم صفقات الميركاتو الشتوي هي انتقال النجم الدنماركي إريكسين من نادي توتنهام إلى نادي الإنتر بصفقة قدرت ب 20 مليون يورو بالإضافة إلى ظهور النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مُجدداً في الدوري الإيطالي من خلال انتقاله من الدوري الأمريكي إلى ميلان في محاولة أخيرة لإنقاذ الفريق هذا الموسم.

الجدير بالذكر أن أخبار سوق الانتقالات لم تنته مع نهاية شهر يناير بل تستمر إدارات الأندية الكبرى في إبرام الصفقات خلف الكواليس قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة، وذلك تجنباً للمزايدات الكبيرة التي يعتمد عليها اللاعبون لرفع قيمتهم السوقية.

وفي هذا التقرير من جول النسخة العربية سنتعرف معكم على أبرز أخبار سوق الانتقالات التي تم تداولها اليوم الإثنين 20 أبريل 2020.

أخبار يوفنتوس اليوم | انتصار مزودج على ريال مدريد والتضحية بإيكاردي

أخبار سوق الانتقالات اليوم الإثنين 20 أبريل 2020:​

أومتيتي لا يرغب في ترك برشلونة

ادعت صحيفة سبورت الكتالونية أن صامويل أومتيتي يفضل البقاء في برشلونة رغم الأخبار التي ربطته بالرحيل في سوق الانتقالات الصيفية.

وكثرت الأخبار في الفترة الأخيرة التي أشارت إلى قرب رحيل الفرنسي من الكامب نو، لكن على ما يبدو أنه يرغب في البقاء.

يوفنتوس يصعد مطاردة ميليك

قالت توتوسبورت أن يوفنتوس بدأ في تكثيف مطاردته لأركاديوش ميليك من أجل ضمه في سوق انتقالات الصيف.

وبحسب التقارير فإن البيانكونيري مستعد بإدراج فيديريكو بيرنارديسكي في الصفقة إذا لزم الأمر، والدخول في صفقة تبادلية مع نابولي .

ديمبيلي يستفسر عن مانشستر يونايتد من مارسيال

بحسب سبورت الكتالونية فإن عثمان ديمبيلي جناح برشلونة قد استفسر عن الحياة في مانشستر يونايتد من زميله في منتخب فرنسا أنتوني مارسيال.

جاء ذلك خلال حديث مطول بين اللاعبين، تحدث فيه نجم بوروسيا دورتموند السابق عن إمكانية رحيلة عن الكامب نو في ميركاتو الصيف.

إنتر يجهز عرضًا لمويس كين

يجهز الإنتر عرضًا لضم مهاجم إيفرتون مويس كين في سوق الانتقالات الصيفية، وذلك وفقًا لتقارير نشرت على إكسبريس.

ويرى أنطونيو كونتي في لاعب يوفنتوس السابق الرجل المناسب لخلافة لاوتارو مارتينيز، والذي يبدو قريبًا من الانضمام لبرشلونة مع بداية الميركاتو.

آرسنال يستفسر من فالنسيا عن رودريجو

بحسب صحيفة ميرور فإن آرسنال تواصل مع فالنسيا من أجل مناقشة إمكانية ضم رودريجو مورينو في سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

ويحتاج الجنرز إلى أكثر من مهاجم في الميركاتو القادم، وذلك مع كثرة الأخبار التي تشير إلى قرب رحيل الثنائي أوباميانج ولاكازيت.

جدير بالذكر أن المدفعجية مستعدون لدفع 50 مليون جنيه استرليني من أجل ضم نجم الخفافيش.

يوفنتوس يدرس بيع دي شيليو

قد يفتح يوفنتوس الباب أمام ماتيا دي شيليو للرحيل مع فتح سوق الانتقالات، حيث أنه يبدي استعداد مبدأي لسماع العروض بشأن اللاعب، وذلك وفقًا لما جاء في كالتشيو ميركاتو.

ولايزال متبقي موسمين في عقد اللاعب مع البيانكونيري، لكن هناك اهتمام به من جانب باريس سان جيرمان وفالنسيا .

على خاميس رودريجيز الانضمام لمانشستر يونايتد

قال فاوستينو أسبريلا أن خاميس رودريجيز عليه أن يستهدف الرحيل لمانشستر يونايتد في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، وذلك بعد فشله في حجز مقعد أساسي له مع ريال مدريد منذ عودته من رحلة الإعارة في بايرن ميونخ.

وقال مواطن لاعب الميرينجي لمحطة بلو راديو الكولومبية: " مانشستر يونايتد مكان جيد لخاميس"، وأضاف: "لقد مضى وقت طويل منذ آخر لقب فاز به الفريق، وهو يعد العدة لآن لبناء فريق للمستقبل".

واستطرد: "يمتلكون لاعبون رائعين، مثل خوان ماتا الذي تشبه طريقة لعبه طريقة رودريجيز، ورغم مهارته واندماجه مع الفريق، أعتقد أن فرصة خاميس ستكون جيدة".

مانشستر يونايتد يرغب في ضم سانشو وكين وجريليش

ادعى ألان شيرار أسطورة الدوري الإنجليزي السابق، أن مانشستر يونايتد يخطط لضم جادون سانشو وهاري كين وجاك جريليش في سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

منذ أن غادر السير أليكس فيرجسون في عام 2013 ، كافح اليونايتد للحصول على الدوري، لكن أفضل مركز حصل عليه كان المركز الثاني بعيدًا عن مانشستر سيتي في 2017-18، في حين أنه لم يكن منافسًا في دوري أبطال أوروبا أيضًا.

ومع وضع فيروس كورونا الذي أثر على كرة القدم، يرى شيرار أن فرصة مان يونايتد سانحةً للانقضاض على أهدافه وضمها.

ميسي سيعتزل في برشلونة

سيسك فابريجاس مقتنع بأن ليونيل ميسي سينهي مسيرته كلاعب النادي الواحد وسيعتزل في برشلونة .

انتقل الأرجنتيني إلى إسبانيا في سن 13 عامًا ، وكان في كامب نو منذ ذلك الحين ، محطماً الأرقام القياسية التي لا تعد ولا تحصى حيث قاد أحد أكبر الفرق في تاريخ النادي.

ولكن ، في الآونة الأخيرة ، كان هناك غموض بأن كل شيء ليس على ما يرام بين ميسي والبلوجرانا، وخرجت تقارير تشير إلى إمكانية انتقاله إلى مانشستر سيتي في سوق الانتقالات، لكنها كانت قبل حظر دوري أبطال أوروبا.

ومع ذلك ، ليس هناك شك في ذهن فابريجاس أن زميله السابق وصديقه المقرب سيخرج في كامب نو.

سيتين يتحدث عن فرص برشلونة في التعاقد مع لاوتارو مارتينيز

قال كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة إنه ليس "متشائماً أو متفائلاً" بشأن احتمال توقيع مهاجم إنتر لاوتارو مارتينيز مع بداية سوق الانتالات.

مارتينيز ، 22 سنة ، مرتبط بالانتقال إلى عملاق الدوري الإسباني بعد تسجيله 16 هدفاً في 31 مباراة مع إنتر هذا الموسم، ويقال أن البلوجرانا مهتم أيضًا بإعادة نجم باريس سان جيرمان نيمار إلى كامب نو.

ولم يكن سيتيان متأكداً من فرص برشلونة في التعاقد مع لاوتارو ، بينما قال إن وباء فيروس كورونا سيؤثر على الصفقة بالتأكيد.

سانشو يوافق على انتقال مانشستر يونايتد

يثق مانشستر يونايتد بشكل متزايد في ضم نجم بوروسيا دورتموند جادون سانشو بحلول سوق الانتقالات الصيفية.

وقالت صحيفة ذا صن أن الشاب البالغ من العمر 20 عامًا وافق بالفعل على التفاصيل الصغيرة للانتقال إلى أولد ترافورد بما في ذلك الراتب والمكافآت ومدة العقد.

ومع ذلك ، لا يزال يتعين على اليونايتد إنهاء اللمسات الأخيرة مع دورتموند ، الذي من المقرر أن يطالب بمبلغ قياسي..

باريس سان جيرمان يغري نيمار للبقاء

بحسب ذا صن فإن باريس سان جيرمان مستعد لتقديم عقدًا جديدًا لنيمار يتقاضى بموجبه 640 ألف جنيه استرليني أسبوعيًا.

ويرتبط اسم البرازيلي في الآونة الأخيرة بالعودة لبرشلونة ، لكن العاصمي الفرنسي يأمل في إبقائه في العاصمة الفرنسية حتى عام 2025.

ريال مدريد مستعد لبيع بيل وروريجيز

يتطلع ريال مدريد إلى بيع كل من جاريث بيل وجيمس رودريجيز خلال سوق الانتقالات الصيفية القادمة، حسبما أوردت صحيفة آس.

ويأمل البلانكوس في بيع بعض اللاعبين قبل التفكير بأي تعاقدات جديدة، وهؤلاء اللاعبون هم لوكاس فاسكيز، ماريانو دياز، ألفارو أودريوزولا وناتشو فيرنانديز.

وفي حالة نجاح الريال في التخلص من جميع اللاعبين الستة ، فإن النادي سيوفر مبلغ 75 مليون يورو هو مجموع أجورهم.