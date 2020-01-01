أخبار يوفنتوس اليوم | انتصار مزودج على ريال مدريد والتضحية بإيكاردي

ما هو جديد يوفنتوس هذا الصباح؟

محاولة لم الشمل مع زيدان والتضحية بإيكاردي في أهم أخبار يوفنتوس صباح 20 أبريل 2020.



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إتمام الاتفاق مع كييزا

أكدت "لا ستامبا" أن يوفنتوس أتم اتفاقه مع والد فريدريكو كييزا للحصول على خدمات لاعب فيورنتينا الصيف المقبل مستغلًا العلاقات الجيدة معه.

رغم عدم وضوع الرؤية بالنسبة لموقف رئيس النادي من البيع إلا ان عرض يوفنتوس القريب من 60 مليون يورو سيجعله متقدمًا في السباق على مانشستر يونايتد وإنتر ميلان.

لم الشمل مع زيدان

يضغط يوفنتوس لإعادة لاعبه البسابق زين الدين زيدان ولكن هذه المرة كمدرب مع عدم الاقتناع بالمدرب الحالي ماوريسيو ساري.

حسب "لو10 سبوت"، فإن يوفنتوس بدأ يجري محادثاته مع زين الدين زيدان الذي تتحدث الصحافة عن وجود خلافات له مع فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد.

تجديد عقد بوفون وكيليني

اقترب الثنائي المخضرم جانلويجي بوفون وجورجيو كيليني من تجديد تعاقدهما مع يوفنتوس.

حسب سكاي سبورت، فإن الثنائي يستعدان الآن لتجديد التعاقد مع السيدة العجوز حتى صيف عام 2021.