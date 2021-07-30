أخبار الدوري السعودي: الهلال يتواصل مع وكيل رونالدو والأهلي يفاجئ نجميه

تعرف على أخبار الدوري السعودي اليوم الجمعة 30 يوليو 2021 في سوق الانتقالات الصيفية 2021، وما هي آخر أخبار الأندية السعودية في الميركاتو؟

مع تطور الدوري السعودي في السنوات الأخيرة، وتواجده على قمة الدوريات في المنطقة العربية وآسيا، أصبح قبلة لمتابعي كرة القدم من المحيط للخليج حتى في فترات التوقف وسوق الانتقالات.

العديد من الأسماء القوية التي انضمت لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان في السنوات الأخيرة، لعل أبرزها جيوفينكو وجوميس نجمي الهلال السعودي، كذلك إيفير بانيجا وعبد الرزاق حمد الله نجمي النصر والشباب.

تعاقدات الأندية السعودية في سوق الانتقالات الصيفية 2021

قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية 2021، أشعلت الأندية السعودية الميركاتو الذي لم يبدأ بعد، حيث ضم نادي الهلال نجم بورتو السابق موسى ماريجا، وجلب نادي النصر فينسنت أبوبكر وتاليسكا، ولا تزال هناك العديد من الأسماء القوية التي ترتبط يوميًا بأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

متى يبدأ وينتهي سوق الانتقالات الصيفية 2021 في الدوري السعودي؟

وفي الأسطر التالية، نتعرف على آخر أخبار انتقالات الدوري السعودي في سوق الانتقالات الصيفية 2021.

أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم:

تقارير .. عبد الله الحمدان يتلقى عرضًا أوروبيًا للاحتراف

أكدت تقارير صحفية، على أن عبد الله الحمدان، مهاجم فريق نادي الهلال والمنتخب الأولمبي، تلقى أكثر من عرض أوروبي للاحتراف، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الحمدان ظهر بمستوى جيد خلال مشاركة المنتخب السعودي الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020، بالرغم من توديع الأخضر البطولة من دور المجموعات دون تحقيق أي انتصار.

وأشارت صحيفة "A Bola" البرتغالية، إلى أن نادي فاماليكاو يريد التعاقد مع عبد الله الحمدان، من أجل تدعيم صفوفه بداية من الموسم الرياضي الجديد.

وأضافت الصحيفة أن المدرب إيفو فييرا، الذي كان يتولى مهمة تدريب الوحدة من قبل، هو من طلب التعاقد مع عبد الله الحمدان، بسبب المستوى الذي ظهر به خلال مواجهته ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، حينما كان يلعب في صفوف الشباب.

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خاص | الأهلي يفاجئ ميتريتسا بقرار صادم .. وفيسا في الطريق

تواصل إدارة النادي الأهلي، برئاسة ماجد النفيعي سعيها خلال الوقت الحالي، للاستقرار على القوام النهائي الذي سيبدأ به الراقي الموسم الرياضي الجديد 2021-2022، في ظل التعاقدات الكبيرة التي أجرها النادي.

وعلم "جول" من مصادره، أن الأهلي سيقوم بفسخ عقد اللاعب الروماني ألكسندرو ميتريتسا قبل نهاية عقده، وذلك بهدف إتاحة مكانًا في قائمة الفريق للموسم المقبل.

وفي نفس السياق، هناك اتجاه داخل الأهلي، لفسخ عقد اللاعب الروماني ليوبومير فيسا، بعد التعاقد مع البرازيلي باولينيو، حيث سيحدد هذا الأمر الجهاز الفني بقيادة المدرب البوسني بيسنيك هاسي.

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الهلال يتواصل مع وكيل رونالدو لحسم "صفقة الموسم"

أشارت صحيفة "الاقتصادية" السعودية، إلى أن إدارة الهلال استعانة بالبرتغالي خورخي مينديز، أحد أشهر وكلاء اللاعبين في العالم، من أجل حسم صفقة بيريرا للزعيم.

مينديز هو وكيل أعمال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، جناح يوفنتوس الإيطالي، وأيضًا وكيل للعديد من اللاعبين، أبرزهم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، والبرتالي جوزيه مورينيو، والأرجنتيني دييجو سيميوني، والكولومبي خاميس رودريجيز، والإسباني دافيد دي خيا وغيرهم.

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الكشف عن حقيقة تفاوض الأهلي مع ويليان

كشفت تقارير صحفية، عن حقيقة ما تردد حول تفاوض النادي الأهلي مع أحد نجوم نادي آرسنال الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل التعاقد معه.

وانتشرت أنباء قوية خلال الساعات الماضية، حول وجود مفاوضات بين إدارة الأهلي برئاسة ماجد النفيعي، والنجم البرازيلي ويليان؛ لاعب آرسنال الإنجليزي.

الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو كشف حقيقة ما تردد حول تفاوض الأهلي مع ويليان، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكتب رومانو تغريدة جاء فيها: "لا يوجد أي شيء، سواء مفاوضات أو اتفاق بين ويليان والأهلي السعودي، ولا حتى اتصالات ومحادثات بين الطرفين".

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النصر يتقدم بعرض رسمي لضم نجم القادسية

أكدت تقارير صحفية، على أن نادي النصر، تقدم بعرض رسمي إلى نادي القادسية، من أجل التعاقد مع أحد نجومه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشف الإعلامي الرياضي حمود القحطاني، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن استهداف نادي النصر لأحد نجوم نادي القادسية.

وجاء نص تغريدة القحطاني كالآتي: "تقدم النصر بعرض رسمي لنادي القادسية، لانتقال المدافع خليفة الدوسري الصيف الحالي".

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