تقارير .. عبد الله الحمدان يتلقى عرضًا أوروبيًا للاحتراف

هل يرحل الحمدان عن الهلال؟

أكدت تقارير صحفية، على أن عبد الله الحمدان، مهاجم فريق نادي الهلال والمنتخب الأولمبي، تلقى أكثر من عرض أوروبي للاحتراف، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الحمدان ظهر بمستوى جيد خلال مشاركة المنتخب السعودي الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020، بالرغم من توديع الأخضر البطولة من دور المجموعات دون تحقيق أي انتصار.

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وأشارت صحيفة "A Bola" البرتغالية، إلى أن نادي فاماليكاو يريد التعاقد مع عبد الله الحمدان، من أجل تدعيم صفوفه بداية من الموسم الرياضي الجديد.

وأضافت الصحيفة أن المدرب إيفو فييرا، الذي كان يتولى مهمة تدريب الوحدة من قبل، هو من طلب التعاقد مع عبد الله الحمدان، بسبب المستوى الذي ظهر به خلال مواجهته ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، حينما كان يلعب في صفوف الشباب.

عبد الله الحمدان انتقل لصفوف نادي الهلال مع بداية الموسم الحالي، قادمًا من صفوف الشباب في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع الليث الأبيض.

وأكدت بعض التقارير الصحفية على أن فاماليكاو لن يجد سهولة في التعاقد مع الحمدان، في ظل وجود اهتمامًا من 3 أندية بلجيكية، من أجل التعاقد معه خلال الصيف الحالي.