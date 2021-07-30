الهلال يتواصل مع وكيل رونالدو لحسم "صفقة الموسم"

هل ينهي الهلال الصفقة لصالحه؟

تحاول إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل بشتى الطرق، حسم التعاقد مع اللاعب البرازيلي ماتيوس بيريرا؛ جناح فريق نادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي.

الهلال دخل في مفاوضات مع ماتيوس بيريرا، بناءً على طلب من البرتغالي ليوناردو جارديم، المدير الفني للزعيم، والذي طالب بضرورة التعاقد مع اللاعب.

ماذا فعلت إدارة الهلال للتعاقد مع بيريرا؟

وأشارت صحيفة "الاقتصادية" السعودية، إلى أن إدارة الهلال استعانة بالبرتغالي خورخي مينديز، أحد أشهر وكلاء اللاعبين في العالم، من أجل حسم صفقة بيريرا للزعيم.

مينديز هو وكيل أعمال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، جناح يوفنتوس الإيطالي، وأيضًا وكيل للعديد من اللاعبين، أبرزهم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، والبرتالي جوزيه مورينيو، والأرجنتيني دييجو سيميوني، والكولومبي خاميس رودريجيز، والإسباني دافيد دي خيا وغيرهم.

لماذا لجأ الهلال لوكيل أعمال رونالدو؟

وأضافت الصحيفة أنه بعد وصول الهلال مع النادي الإنجليزي إلى طريق مسدود، بشأن تكلفة الصفقة وطريقة تسديد قيمتها، تحرك جارديم وتحدث مع وكيله مينديز لتقريب وجهات النظر، والتوصل لحل مرضي بين الناديين.

ويتمتع مينديز بعلاقات جيدة مع إدارة وست بروميتش، كما أن الهلال قدم أكثر من عرض من أجل التوصل لاتفاق يقضي بضم ماتيوس بيريرا، ولكن النادي الإنجليزي متمسك بالمبلغ المالي الذي يطلبه.

ما هي تفاصيل العرض الذي تقدم به نادي الهلال؟

نادي الهلال تقدم بعرض كبير لنادي وست بروميتش، حيث وصل إلى 15 مليون يورو، من أجل حسم التعاقد، ولكن النادي الإنجليزي رفض لتمسكه بمبلغ 25 مليون يورو.

كما أكدت الصحيفة أن الهلال قدم عرضًا آخر بامتلاكه نسبة مئوية محددة من عقد اللاعب البرازيلي، على أن يملك وست بروميتش باقي العقد، ولكن تم رفضه أيضًا.

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