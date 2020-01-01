رسميًا | الوحدة يضم محمد العمري من الرائد

مباراة صعبة أمام الفريق السعودي

أعلن الوحدة السعودي رسميًا تعاقده مع محمد العمري مدافع الرائد في صفقة انتقال حر استغلالًا لدخوله الفترة الحرة من تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وأوضح حساب النادي على تويتر أن الإدارة برئاسة سلطان أزهر نجحت في إتمام إجراءات ضم الظهير الأيسر لمدة 3 سنوات تبدأ مع بداية الموسم الجديد عقب نهاية عقده مع الرائد.

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وقد توجد النادي خلال تغريدة أخرى بالشكر والتقدير لفهد بو عائشة وكيل اللاعب على تعاونه الكبير وتعامله الاحترافي في التوقيع مع موكله.

المدافع صاحب الـ28 عامًا ارتبط بالعديد من الأندية السعودية خلال سوق الانتقالات الشتوي الأخير، لكن الوحدة كان الفائز بتوقيعه.

وقد بدأ اللاعب مسيرته مع الرائد عام 2015 قادمًا من الاتحاد بالإعارة أولًا ثم بالانتقال النهائي عام 2016، وقد خاض 19 مباراة في الدوري السعودي هذا الموسم سجل خلالها هدفًا واحدًا وصنع مثله.