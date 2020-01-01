تجديد عقد إيجور روسي كلف الفيصلي 6 ملايين ريال سعودي

النادي أعلن تجديد العقد رسميًا يوم أمس

أعلن الفيصلي السعودي رسميًا يوم أمس تجديد عقد مدافعه البرايلي إيجور روسي لمدة عامين قادمين، لينتهي صيف 2022.

المدافع صاحب الـ30 عامًا كان قد انضم للفريق السعودي خلال سوق الانتقالات الشتوي في يناير 2017 قادمًا من هارتس أوف ميدلوثيان الاسكتلندي، ويُقدم منذ انضمامه أداءً رائعًا مع الفريق في دوري كأس محمد بن سلمان السعودي للمحترفين .

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الفيصلي أعلن تجديد العقد عبر تغريدة ظهرت على حسابه الرسمي على تويتر وجاء فيها "أنهت إدارة النادي برئاسة الأستاذ فهد بن عبد المحسن المدلج إجراءات تجديد عقد اللاعب البرازيلي "إيجور روسي" لمدة موسمين".

ولم يكشف النادي التفاصيل المالية الخاصة بالعقد الجديد، لكن صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن روسي سيحصل خلال العامين الجديدين في عقده على 3 ملايين ريال سعودي سنويًا، أي أن تكلفة العقد الإجمالية ستصل إلى 6 ملايين ريال سعودي.

الفيصلي كان قد خسر مباراة الجولة الـ19 من الدوري السعودي بهدفين مقابل هدف على ملعبه أمام الاتفاق، ويستعد حاليًا لمواجهة العدالة في ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية في بريدة، وستقام المباراة ضمن الجولة الـ20 من البطولة مساء الجمعة القادم.