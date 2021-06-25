سعره وصل 49 مليون يورو.. الهلال يقدم عرضًا ضخمًا لنجم كبير بالدوري الإنجليزي

هل ينجح الهلال في إقناع لاعب إيفرتون؟

تقدم نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، بعرض مغري لضم نجم نادي إيفرتون الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالي، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2021-2022.

ويسعى نادي الهلال للتعاقد مع لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الحالية، استعدادًا لبطولة دوري أبطال آسيا، وأيضًا الموسم الجديد من الدوري السعودي للمحترفين.

من هو اللاعب الذي يريد التعاقد معه الهلال؟

وأكدت صحيفة "DV" الآيسلندية، على أن نادي الهلال مهتم للغاية بالتعاقد مع لاعب نادي إيفرتون الإنجليزي، اللاعب جيلفي سيجوردسون، حيث هناك مفاوضات تتم حاليًا من جانب النادي السعودي واللاعب.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يحاول فيها نادي سعودي ضم جيلفي، حيث كان هناك اهتمامًا من أحد الأندية السعودية خلال الصيف الماضي.

كم يبلغ عرض الهلال الضخم لضم جيفلي؟

وأضافت الصحيفة أن نادي الهلال مستعد لتقديم عرضًا ضخمًا إلى اللاعب سيجوردسون، من أجل إقناعه بالانضمام إلى صفوف الزعيم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

نادي الهلال مستعد لتقديم عرض قد يصل إلى ضعف ما يحصل عليه من نادي إيفرتون، لإقناعه بالانضمام إلى صفوف نادي الهلال.

وكان سيجوردسون قد انضم لصفوف نادي إيفرتون عام 2017، مقابل 49 مليون يورو لمدة 5 سنوات، وينتهي عقده بنهاية الموسم المقبل.

ما الذي قد يعطل صفقة سيجوردسون إلى الهلال؟

وأشار الصحفي التركي أكرم كونور إلى أن سيجوردسون ليس من المرجح أن ينتقل إلى المملكة العربية السعودية حاليًا، وأنه سيستمر مع إيفرتون خلال الموسم المقبل.

وهناك بعض الأخبار تشير إلى أن اللاعب الآيسلندي قد يجدد عقده مع نادي إيفرتون، وفي حالة رحيله، لن يرحل إلا بعد الموسم المقبل.

ما هي الصفقات التي أبرمها الهلال حتى الآن؟

ونجح نادي الهلال في إتمام صفقتين حتى الآن، بالتعاقد مع المهاجم المالي موسى ماريجا، والظهير الأيمن حمد اليامي من صفوف نادي القادسية السعودي.

ويرغب نادي الهلال لتدعيم صفوفه بلاعبين مميزين خلال فترة الانتقالات الحالية، بناء على ما سيحدده المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، المدير الفني للزعيم.

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